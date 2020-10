Arrowverse: quando tornano le serie? Annunciate le date

È ufficiale: l’Arrowverse di The CW tornerà nei primi due mesi del 2021. Mentre la produzione riprende a Vancouver, la rete ha annunciato le date delle premiere per Batwoman Stagione 2, The Flash Stagione 7, Black Lightning Stagione 4 e Superman e Lois Stagione 1. Batwoman arriverà per primo domenica 17 gennaio alle 20:00 ET/PT, mentre The Flash, Black Lightning e Superman e Lois usciranno a febbraio. Black Lightning sarà presentato in anteprima l’8 febbraio alle 21:00 ET/PT, dopo i nuovi episodi di All-American. The Flash, Superman e Lois andranno in onda uno dopo l’altro martedì a partire dal 23 febbraio alle 20:00 ET PT. Supergirl e DC’s Legends of Tomorrow non torneranno fino a metà stagione.

Svelate varie date

Gennaio vedrà anche la premiere di Walker, il riavvio di The CW della serie originale di Walker, Texas Ranger, giovedì 21 alle 20:00 ET/PT. Il nuovo spettacolo vedrà protagonista Jared Padalecki nella sua prima apparizione post-Supernatural in rete. Sarà raggiunto da sua moglie Genevieve Padalecki, che interpreta la defunta moglie del sergente Cordell Walker. Oltre a questi importanti ritorni dell’Arrowverse, tornerà anche Two Sentence Horror Movies martedì 12 gennaio insieme a Tricksters, un dramma soprannaturale canadese che sarà ritrasmesso su The CW. Tricksters segue “Jared, un adolescente indigeno che lotta per mantenere la sua famiglia disfunzionale fuori dall’acqua, ma quando inizia a vedere cose strane – corvi parlanti, doppelgänger, mostri della pelle – la sua vita già caotica viene sconvolta”. Allo stesso modo, Charmed tornerà domenica 24 gennaio alle 21:00 ET/PT.

The CW ha rivelato anche quando i fan di Archie e dei suoi amici potranno rivedere Riverdale e Nancy Drew. La stagione 5 di Riverdale sarà presentata in anteprima il 20 gennaio alle 20:00, seguita dalla premiere della seconda stagione di Nancy Drew alle 21:00. La quinta stagione di Riverdale ci racconterà gli ultimi giorni dei personaggi come studenti alla Riverdale High. Da un epico ballo di fine anno a una laurea agrodolce, ci sono molti momenti emozionanti e addii ancora da venire – con alcune coppie che si lasciano, mentre ognuno va per la propria strada per il college – o altrove.