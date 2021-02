Sono passati ormai più di dieci anni dal debutto del personaggio di Ahsoka Tano in Star Wars: The Clone Wars. La sua interprete originale, Ashley Eckstein, ha recentemente postato sul proprio profilo Instagram la lettera che aveva inviato alla Lucasfilm nel 2006 per candidarsi per il ruolo. Insieme ad essa anche la risposta della casa di produzione, che comprende anche una prima descrizione del personaggio.

Ashley Eckstein, la prima Ahsoka Tano

Ashley Eckstein ha interpretato Ahsoka Tano non solo in Clone Wars di Dave Filoni, ma anche in Star Wars Rebels e in un cameo in Star Wars: L’ascesa di Skywalker. In un recente post su Instagram, l’attrice ha condiviso con i fan una lettera del 2006 che conteneva una prima descrizione del personaggio.

“Stavo riordinando alcuni vecchi scatoloni e ho ritrovato la mia lettera di candidatura per il ruolo di Ahsoka Tano. Era il 2006, quando ancora si spedivano le lettere invece delle email. Nella seconda slide trovate la descrizione originale del personaggio che mi era stata fornita per il primo episodio. Abbiamo lavorato sodo per trovare la voce di Ahsoka, la sua essenza, la sua personalità, la sua audacia. Aver contribuito alla creazione del personaggio di Ahsoka Tano è stato uno dei più grandi onori della mia vita.”

Il parere della Eckstein su Rosario Dawson

La Eckstein è stata sempre collegata al ruolo di Ahsoka; i fan infatti pensavano che sarebbe stata lei a interpretarla in The Mandalorian. Al suo posto è stata invece ingaggiata Rosario Dawson, cosa che ha deluso non pochi tra gli spettatori. A questo proposito Ashley Eckstein ha dichiarato che la sua più grande speranza è che il personaggio di Ahsoka continui a portare gioia e speranza alle persone, a prescindere da chi la interpreta.

“Ahsoka ci ha insegnato che non serve avere una spada per essere potenti, e Dave Filoni mi ha ricordato che le gentilezza è potente. Dopo aver avuto Ahsoka nelle nostre vite per dodici anni (ai quali spero se ne aggiungeranno molti altri!), Ahsoka ora vive in tutti noi. Sono stata travolta della gentilezza di tutti voi. Ho letto tutti i vostri messaggi, i DM, i commenti, gli sms e le email, e dire grazie non è nemmeno lontanamente sufficiente per esprimere quanto significhino per me le vostre parole. Io desidero che Ahsoka continui a portare alla gente gioia, luce, e soprattutto speranza. È questo che fa Ahsoka Tano.”

Ahsoka avrà anche uno spin off live-action a lei dedicato.