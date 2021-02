Asmodee acquisisce Board Game Arena, lo si legge in una news sul sito della famosa casa editrice francese. Quindi una delle maggiori case editrici di giochi da tavolo ha messo le mani sul più famoso portale dove è possibile giocare online con i giochi da tavolo.

Perchè Asmodee acquisisce Board Game Arena?

Una domanda che molti di voi si sarebbero posti fino a un anno fa. Poi è arrivata la pandemia, è diventato difficile vedere i propri amici, mettersi intorno ad un unico tavolo e giocare insieme. Una valida alternativa è stata proprio Board Game Arena, che ha permesso a molti gruppi di giocatori di portare avanti il proprio hobby.

Nel 2020 della pandemia Board Game Arena ha segnato una crescita del 600% racconta Asmodee nel suo annuncio.

Insomma quando non è stato possibile, e finchè non sarà possibile, riunire i propri amici a giocare con qualche GdT è Board Game Arena l’alternativa numero 1.

Cos’è Board Game Arena?

Board Game Arena è stata fondata nel 2010 da Grégory Isabelli ed Emmanuel Colin, diventando famosa con l’acronimo BGA. In poco tempo si è affermata come leader mondiale nei giochi da tavolo online.

BGA permette di giocare con più di 250 giochi da tavolo, tradotti in 40 lingue. Ad oggi conta più di 5 milioni di iscritti in tutto il mondo. Viene inoltre continuamente aggiornato con nuovi giochi.

Volete farvi un’idea di cosa potete trovarce su BGA? 7 Wonders, Terra Mystica, Race for the Galaxy, Puerto Rico, Hanabi, Carcassone, Pozioni Esplosive…

Giocare sul PC o sul tavolo?

Personalmente preferisco avere fisicamente in mano il gioco, toccarne i componenti, aprire il tabellone di cartone, leggere il regolamento e spiegarlo ai miei amici, ridere insieme. Insomma mi è sempre piaciuto di più giocare con un gioco da tavolo piuttosto che con il computer.

Chiaro che poter giocare a un gioco da tavolo da PC permette di ovviare a molti limiti. Ad esempio non serve avere una copia fisica del gioco, o un amico che la abbia, non serve spostarsi, non serve essere a pochi km di distanza, non serve un tavolo grande o una collezione adatta a tutti i gusti.

Diciamo che Board Game Arena è la miglior alternativa all’esperienza di una partita ad un gioco da tavolo con gli amici. E di fronte alla necessità di stare separati, è una porta sempre aperta per entrare in una stanza e giocare insieme.

E ora cosa cambierà?

A giudicare dalle dichiarazioni raccolte, per gli usufruitori non cambia nulla.

Vi riporto le dichiarazioni di Isabelli e Colin, apparese sul sito di Asmodee: “Lavorare con Asmodee ci consente di proseguire in quest’enorme crescita, nonché di farlo con un partner che condivide il nostro amore e la nostra passione per i giochi da tavolo e che soddisfa un criterio sine qua non per noi: che BGA sia gestito dai più grandi fan, il cui core business è costituito dai giochi da tavolo.“

Segue poi la dichiarazione di Thomas Koegler, Strategic Director di Asmodee: “Avere una piattaforma che consente ai giocatori di tutto il mondo di incontrarsi, giocare insieme ai loro giochi preferiti o scoprirne di nuovi è una scelta naturale accanto alla nostra enorme scuderia di classici dei giochi da tavolo”.

Koegler coglie inoltre l’occasione per annunciare che Skull e Splendor saranno i prossimi giochi da tavolo ad entrare a far parte del catalogo di BGA (entrambi giochi della casa francese).

Ma soprattutto Asmodee acquisisce Board Game Arena ma spiega sul comunicato stampa che “Come le altre entità Asmodee, BGA rimarrà completamente indipendente e l’attuale management resterà alla sua guida. “. Inoltre resteranno invariati anche i prezzi degli abbonamenti e le scelte editoriali dei giochi da rendere fruibili.