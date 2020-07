Asmodee acquisisce Libellud

Asmodee acquista Libellud, la casa di giochi da tavolo francese famosa per molti giochi balzati subito agli onori della cronaca. Libellud è famosa soprattutto per essere editrice di Dixit, anche se il suo catalogo è composto da altri giochi famosi. Citiamo Seasons, Mysterium, Dice Forge e Loony Quest.

Nata nel 2008 a Poitiers da Régis Bonnessée, Libellud è stata fin da subito nell’orbita di Asmodee, che ha distribuito i suoi giochi in molti Paesi. Asmodee è infatti presente in 18 Stati, sparsi in 4 continenti diversi. Il suo canale di distribuzione permette di diffondere in più di 50 Stati diversi i propri giochi.

Questa acquisizione segna un punto di arrivo per Régis Bonnessée, che infatti lascerà la direzione di Libellud a Mathieu Aubert, già da diversi anni suo collaboratore. Asmodee e Libellud hanno valori simili, e questa acquisizione porterà a molti nuovi progetti sostiene il fondatore. Anche Stéphane Carville, CEO di Asmodee Group si è detta entusiasta di questo nuovo legame tra Asmodee e Libellud. Ha inoltre elogiato il lavoro fin qui svolto dalla Libellud, con la realizzazione di un catalogo di giochi inconfondibile.

Asmodee aggiunge quindi un’altra casa editrice alla propria famiglia. Nata nel 1986 in Francia come casa editrice a se stante, nel 1995 ha assunto il nome Asmodee Editions. Nel 2010 inizia la sua diffusione in tutto il mondo, in particolare nel 2014 acquisisce l’editore statunitense Days of Wonders e si fonde con la Fantasy Flight Games. Si lega anche con l’Italia nel 2015, quando la Asterion Press, che già distribuiva i suoi giochi in Italia, viene acquisita e diventa Asmodee Italia.

Considerazioni del matrimonio tra Asmodee e Libellud

L’augurio, in quanto appassionato giocatore, è che questa fusione tra Asmodee e Libellud porti molti prodotti nuovi e particolari in tutto il mercato. Che la Libellud continui a creare giochi innovativi e divertenti. Ma soprattutto, che noi giocatori possiamo percepire un cambiamento in meglio da questa unione.