“Assassinio sul Nilo”: pubblicato il primo trailer dello show

“Assassinio sul Nilo” di Kenneth Branagh, seguito del successo del 2017 “Assassinio sull’Orient Express”, ha pubblicato il suo primo trailer e tutti sono sospettati. Il mistero dell’omicidio, basato sul romanzo di Agatha Christie, riprende con Branagh che riveste il suo ruolo di detective belga Hercule Poirot. Questa volta è in vacanza a bordo di una lussuosa crociera sul fiume, quando la luna di miele di una coppia viene improvvisamente interrotta. “Ti chiedo, hai mai amato così tanto, sei stato così posseduto dalla gelosia, da poter uccidere?” chiede Poirot nel trailer. “Il crimine è l’omicidio. L’assassino è uno di voi”.

Il cast di Assassinio sul Nilo

Insieme a Branagh, il cast di star include Gal Gadot, Letitia Wright, Armie Hammer, Annette Bening, Ali Fazal, Sophie Okonedo, Tom Bateman, Emma Mackey, Dawn French, Rose Leslie, Jennifer Saunders e Russell Brand. La Disney, che ha acquisito il film dalla 20th Century Fox, prevede di distribuire “La morte sul Nilo” nelle sale il 23 ottobre. La produzione è iniziata a settembre 2019 presso i Longcross Studios in Inghilterra e in location in Egitto, e si è conclusa alla fine di quell’anno.

“Assassinio sull’Orient Express” è stato un enorme successo al botteghino, incassando oltre 350 milioni di dollari in tutto il mondo. Quel film segue Poirot mentre risolve un omicidio sul famoso treno transeuropeo negli anni ’30. Branagh ha interpretato Poirot, insieme a Penélope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, Johnny Depp, Josh Gad, Derek Jacobi, Leslie Odom Jr., Michelle Pfeiffer e Daisy Ridley nei ruoli secondari. Lo sceneggiatore di “Orient Express” Michael Green è tornato a scrivere “La morte sul Nilo”.

Questa versione segna il terzo adattamento cinematografico del libro di Christie. È stato precedentemente adattato in un film del 1978 con Peter Ustinov nel ruolo di Poirot insieme a Bette Davis, Mia Farrow, Maggie Smith, Angela Lansbury, George Kennedy, Jane Birkin, Jack Warden e David Niven. Il film ha guadagnato $14 milioni e ha vinto un Academy Award per i migliori costumi. Nel 2004 è stata trasformata in una serie TV chiamata “Agatha Christie’s Poirot”.