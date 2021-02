Assembled: arriva una serie TV sul making of del MCU...

Arriva una nuova serie di documentari prodotta da Marvel Studios per Disney+, Assembled. Ogni episodio si concentrerà sui dietro le quinte e le curiosità più interessanti di una produzione guidata dal compianto Stan Lee. La prima puntata sarà dedicata a WandaVision, la serie TV su Wanda “Scarlet Witch” Maximoff e Visione. Marvel ha già dato conferma sui prossimi show che andranno in onda: The Falcon and the Winter Soldier, Loki e Hawkeye, e il film Black Widow. Ogni episodio arriverà poco dopo il rilascio dei rispettivi film o l’ultima puntata di una serie. Nel caso di WandaVision sarà disponibile a partire dal 12 marzo.

Marvel Studios' ASSEMBLED, a new documentary series of specials, goes behind the scenes of the shows and movies of the MCU. The first special, ASSEMBLED: The Making of WandaVision, is streaming March 12 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/PZNXb60R64 — WandaVision (@wandavision) February 16, 2021

Nello show scopriremo tutti gli aneddoti degli spettacoli targati Marvel

L’annuncio su Marvel.com dice che gli spettacoli saranno trasportati “dietro le quinte degli spettacoli e dei film del MCU, seguendo i registi, il cast, la troupe e gli eroi Marvel in ogni fase del percorso”. Il primo speciale “tira giù il sipario su questa serie rivoluzionaria” e mostra come “il sorprendente concetto della produzione ha preso forma traendo ispirazione dalle classiche sitcom”. Si suppone inoltre che si capirà come “la troupe ha fatto di tutto per emulare i vari metodi di regia utilizzati durante i primi anni della televisione”. I nuovi speciali di Assembled continueranno a essere presentati in anteprima su Disney + dopo l’uscita nelle sale dei film Marvel e i finali delle serie Marvel.

WandaVision ha visto il ritorno di personaggi secondari da tutto il Marvel Cinematic Universe, tra cui Kat Dennings nei panni di Darcy Lewis. Ora, la Dennings ha rivelato di essere pronta a riprendere il suo ruolo nei futuri progetti dei Marvel Studios una volta concluso WandaVision. Durante un’intervista con Extra TV, all’attrice è stato chiesto se sarebbe apparsa in Thor: Love and Thunder, che ha recentemente iniziato la produzione in Australia. Lei ha ammesso di non sapere se sarebbe stata nel film, ma ha spiegato che la rivedremo comunque in altri progetti Marvel.