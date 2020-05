I fumetti di Asterix sono ora in grande offerta. Si tratta di un nuovo passaggio nell’iniziativa A Casa Con Panini Comics che già nelle ultime settimane ha proposto tantissimi volumi a prezzo ridotto. Dopo il mondo americano della Marvel e quello del fumetto orientale è quindi il turno di una delle stelle della nona arte d’oltralpe. E la proposta è decisamente interessante per tutti gli appassionati e per chi vuole scoprirlo.

Asterix, i fumetti completi sono in offerta

Panini Comics ha infatti annunciato che tutti i volumi delle avventure del mitico gallo creato da René Goscinny e Albert Uderzo saranno disponibili a soli 3,99€. Si tratta ovviamente della versione digitale delle diverse storie, acquistabile sui diversi store online.

Uno sconto aggiuntivo è disponibile per il volume Asterix e la corsa d’Italia che si potrà ottenere a solo 0.99€. Questa avventura dell’eroe gallico e del suo fedele compagno di scorribande Obelix è recentemente salita agli onori delle cronache per via di una curiosa coincidenza. Uno dei protagonisti della storia infatti si chiama Coronavirus, un nome diventato ormai fin troppo familiare.

Questa offerta sui fumetti di Asterix prenderà il via oggi lunedì 18 maggio e proseguirà ancora per diversi giorni, fino a concludersi il 31 maggio. Si tratta di una delle tante iniziative che Panini Comics ha avviato a supporto degli italiani durante la quarantena. Oltre agli sconti sulle versioni digitali infatti è possibile, per chi optasse per le copie fisiche, sul sito web saranno disponibili senza spese di spedizione (a fronte di ordini di almeno 15,00€).