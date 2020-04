Asterix e il Menhir d’oro è una storia del mitico guerriero gallico, che solo pochi appassionati conoscono. Si tratta di un’avventura ricercatissima, che non aveva mai fatto la sua comparsa in volume, realizzata dai suoi autori originali René Goscinny e Albert Uderzo. Ora, a più di cinquant’anni dal suo debutto è finalmente pronta a tornare sugli scaffali, pubblicata da Panini Comics.

Panini Comics annuncia Asterix e il Menhir d’oro

Questo racconto nasce nel 1967 in forma di audiolibro. A scriverla fu proprio René Goscinny, da tempo appassionato di questo tipo di progetti, mentre il libretto fu illustrato dal suo fido compagno d’avventure Albert Uderzo. Dopo il debutto ufficiale però questa storia non è più tornata in nessun formato, rendendola un pezzo rarissimo da collezione, solo per i più appassionati.

Ora però le Éditions Albert René hanno deciso di cambiare rotta e farla diventare finalmente un albo illustrato. Si tratterà di un volume da 48 pagine che presenterà la sceneggiatura di Goscinny e i disegni di Uderzo. Proprio quest’ultimo, nei mesi prima della sua scomparsa ha collaborato attivamente al progetto, supervisionando i propri fedeli collaboratori nelle opere di restauro delle illustrazioni originali.

Di seguito trovate la sinossi ufficiale di Asterix e il Menhir d’oro:

Il villaggio è in fermento: Assurancetourix ha deciso di partecipare al celebre concorso di canto dei bardi di Gallia per vincere il Menhir d’oro. Per proteggerlo durante la gara, che anche i Romani seguono con interesse, Asterix e Obelix sono incaricati di accompagnarlo: non devono perdere d’occhio Assurancetourix, anche a costo di rimetterci i timpani!

Parallelamente alla pubblicazione in patria, questo racconto inedito arriverà anche in Italia. A portarlo sarà, come dicevamo in apertura, Panini Comics che rilascerà il nuovo volume il prossimo 22 ottobre.

E voi conoscevate questa storia? Siete curiosi di scoprire i segreti di questa ultima avventura inedita dell’eroe gallico?