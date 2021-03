Asterix diventerà una serie animata per Netflix

La serie sarà realizzata in Francia ma bisognerà attendere il 2023 per vederla!

Netflix ha collaborato con Les Editions Albert René di Hachette e il drammaturgo Alain Chabat per creare la prima serie animata basata sull’iconico fumetto francese Le avventure di Asterix. La serie animata in 3D sarà realizzata in Francia e trasmessa in streaming su Netflix in tutto il mondo nel 2023. Chabat, che ha scritto e diretto Mission Cléopâtre del 2002, sarà lo showrunner. Proprio Mission Cléopâtre è stata la più riuscita delle numerose apparizioni cinematografiche di Asterix e il terzo lungometraggio di maggior incasso nella storia francese. Il tutto secondo Dominique Bazay, direttore dell’animazione originale di Netflix.

La serie si basa su Asterix e la grande guerra

Ciascuno dei 38 volumi di Asterix presenta il guerriero e i suoi irriverenti compagni di villaggio che mantengono un minuscolo angolo dell’antica Gallia libero da maldestri invasori romani. La serie Netflix sarà basata su Asterix e la grande guerra. Quì i romani, dopo essere stati costantemente imbarazzati da Asterix e dalle sue coorti del villaggio, organizzano una rissa tra capi gallici rivali con l’intento di rapire un druido insieme insieme alla sua pozione magica.

Dominique Bazay si è espresso sul progetto, dichiarando: “Sono anni che parlo con Celeste Surugue all’Albert Rene di come portare Asterix su Netflix”. Il momento è finalmente arrivato: “Abbiamo costruito un ottimo rapporto di fiducia e rispetto reciproco attorno al nostro amore per questi personaggi”. Per poi aggiungere: “Sono franco-canadese e, come la maggior parte dei francofoni in tutto il mondo, sono cresciuto con Asterix, il suo compagno Obelix e il fedele compagno Idefix. Ho guardato gli speciali animati e ho letto i libri con religioso apprezzamento”. Infine: “Se avessi detto al bambino che ero a 8 anni che un giorno avrei aiutato a dare vita a questi personaggi non ci avrei creduto!“

Asterix è una serie a fumetti francese incentrata sull’omonimo personaggio. Di genere umoristico avventuroso creata da René Goscinny ( e pubblicata a partire dal 1959 sulla rivista Pilote. Successivamente pubblicata in trentasette volumi e, tradotta in oltre un centinaio di paesi, ha venduto oltre 200 milioni di copie.