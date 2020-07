Atomica Bionda, il sequel è in lavorazione

Dopo tre anni dall’uscita di Atomica Bionda, i fan continuano a chiedersi se ci sarà un sequel. Aggiornamenti in merito sono arrivati proprio di recente, quando la protagonista Charlize Theron ha rivelato che Atomica Bionda 2 è stato scritto e che potrebbe finire su Netflix. Queste le sue dichiarazioni: “Abbiamo proposto Atomica Bionda 2 a loro e a Scott Stuber, capo del reparto delle produzioni originali Netflix. Era molto interessato”. L’attrice ha inoltre aggiunto: “Ne abbiamo parlato a lungo con lui, e in questo preciso momento stiamo lavorando alla sceneggiatura”.

Atomica Bionda è uscito nel 2017

Ricordiamo che Atomica bionda (Atomic Blonde) è un film del 2017 diretto da David Leitch con protagonista Charlize Theron. La pellicola è l’adattamento cinematografico della graphic novel del 2012 The Coldest City, scritta da Antony Johnston e illustrata da Sam Hart. La storia è ambientata nel 1989, alla vigilia del crollo del muro di Berlino e del cambiamento nelle alleanze tra superpotenze. Lorraine Broughton, una spia del massimo livello dell’MI6, viene inviata in missione a Berlino per recuperare una lista contenente i nomi di tutti gli agenti occidentali in azione e i loro affari. La protagonista riceve l’ordine di collaborare col direttore della sede di Berlino, David Percival. I due saranno impegnati in una dura lotta per smascherare inganni e malaffare nel mondo dello spionaggio.

Nel cast, oltre alla protagonista Charlize Theron, troviamo James McAvoy, Sofia Boutella e John Goodman. Nel primo weekend di programmazione nelle sale statunitensi, la pellicola si posiziona al quarto posto con un incasso di 18,6 milioni di dollari. Il film ha incassato 100 milioni di dollari in tutto il mondo. La pellicola è stata distribuita nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 28 luglio 2017, mentre in Italia il 17 agosto dello stesso anno.