Prima di vestire i panni di Finn nella nuova trilogia di Star Wars, John Boyega è stato protagonista del film cult sci-fi Attack the Block. Uno show di fantascienza con molto humor scritto e diretto da Joe Cornish. Parlando ai microfoni di Empire Magazine, durante l’ultimo episodio del podcast Script Apart, Joe Cornish ha affermato che una discussione per il sequel c’è stata, e anche di recente.

Queste le parole di Joe Cornish: “Abbiamo diverse idee. Ho giusto incontrato John un paio di mesi fa per discuterne”. Ipotesi sempre in piedi: In realtà abbiamo sempre avuto alcune idee per un prosieguo, sin dai tempi “dell’uscita del primo film, ma finora siamo stati molto impegnati a fare cose diverse”. Ma: “In un certo senso, comunque, più a lungo lasci maturare un’idea, più diventa interessante. Quindi per il momento è tutto ciò che vi dirò”. Anche John Boyega sembra desideroso di riprendere il ruolo di Moses, come dimostrato via Twitter. L’attore ha infatti ritwettato l’articolo di Empire Magazine che riporta proprio la notizia del possibile sequel.

….think imma need the whole of London for an army on this one…… https://t.co/hGu9IL4UBJ — John Boyega (@JohnBoyega) June 17, 2020

Attack the Block – Invasione aliena è un film del 2011 scritto e diretto da Joe Cornish. Nella periferia londinese, un gruppo di adolescenti appartenenti ad una gang giovanile sta derubando l’infermiera venticinquenne Sam quando improvvisamente un oggetto misterioso si schianta su un’automobile vicina. Dai rottami fuoriesce una strana creatura, che gli adolescenti uccidono senza problemi, senza sapere che quello è solo l’inizio di un’invasione aliena di vaste proporzioni. I ragazzi iniziano così una battaglia per difendere il loro quartiere popolare dalla minaccia aliena.

Molti i riconoscimenti per il film

Attack the Block ha vinto il Midnight Feature Award al SXSW 2011 e il premio del pubblico al Los Angeles Film Festival. Ha inoltre ottenuto due candidature ai British Independent Film Awards 2011, come miglior regista a Joe Cornish e miglior attore esordiente a John Boyega.