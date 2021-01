Atto di Forza arriva in una nuova versione 4K

Atto di Forza (Total Recall in originale) sta per tornare e lo fa in 4K. Il cult sci-fi diretto da Paul Verthoeven con Arnold Schwarzenegger e Sharon Stone esce in Home Video per la collana 4Kult di Eagle Pictures. Ma non c’è solo la ultra definizione: ci sono ben 90 minuti di contenuti extra inediti. L’uscita è prevista per il 10 febbraio 2021.

Atto di Forza arriva in 4K e Blu-ray

Vincitore del premio Oscar per gli Effetti Speciali, Atto di Forza è un film davvero unico. Un classico imperdibile per gli amanti del genere fantascientifico, che arriva in doppio disco 4K e Blue-Ray e una card da collezione numerata. Un’occasione ottima per rivedere il film. E forse anche sciogliere una trama che ha lasciato perplessi ed estasiati milioni di fan.

La trama di Total Recall

Siamo nel 2084 e l’operaio Doug Quaid (Arnold Schwarzenegger)una sola ossessione: andare su Marte. Doug continua a sognarlo ma non può realizzare il suo sogno. Per fortuna che esistono società come la Recall, che possono impiantare nella memoria dei loro clienti il ricordo di settimane di vacanza passate sul pianeta rosso. Ma quando finisce sotto i ferri fantascientifici di questa società nascono i problemi. C’è qualcosa che non va con il cervello di Doug.

Il film alterna viaggi onirici a viaggi fantascientifici, avendo cura di non farvi mai capire fino in fondo la differenza fra i due. Un’avventura ai limiti della realtà, in tutti i sensi. Un classico che gli amanti del genere non possono perdere. Fra gli extra trovate il commento di Schwarzenegger e Verhoeven e featurette sull’impatto del film a Hollywood, sulla nascita della colonna sonora e sullo sviluppo del film.

Se volete dirci quanto amate questo film o anche solo proporci la vostra miglior imitazione di Arnold, fatelo su Facebook. Schwarzenegger sta facendo parlare di sé ultimamente, per il suo modo di usare i suoi vecchi successi sul grande schermo per fare discorsi politici. Ma non vediamo l’ora di rivederlo nei panni di Doug.