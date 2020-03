L’autobiografia di Woody Allen non uscirà in America (ma in Italia sì)

È arrivata la notizia della cancellazione di A proposito di niente, attesa autobiografia di Woody Allen, almeno negli Stati Uniti. A rivelarlo è l’editore americano stesso Hachette Book Group, che ha comunicato la propria decisione in seguito a una protesta dello staff. Questa è dovuta alle controversie relative alla vita privata del cineasta, riemerse negli ultimi anni in seguito allo scandalo Weinstein.

L’editore americano rinuncia alla pubblicazione dell’autobiografia di Woody Allen

Questo lo statement con cui Hachette ha annunciato la notizia:

“La decisione di cancellare il libro del signor Allen è stata difficile. In HBG prendiamo molto sul serio i nostri rapporti con gli autori e non annulliamo un libro in leggerezza. Abbiamo pubblicato e continueremo a pubblicare diversi libri difficili. Come editori, ci impegniamo perché ogni giorno nel nostro lavoro voci diverse e punti di vista differenti possano farsi sentire.

Come compagnia siamo anche impegnati nell’offrire un ambiente di lavoro aperto, stimolante e solidale per tutto il nostro staff. Negli ultimi giorni la leadership di HBG ha avuto conversazioni estese con il nostro staff e altri soggetti. Dopo aver ascoltato, siamo giunti alla conclusione che proseguire con la pubblicazione non sarebbe stato possibile per HBG“.

Stando ai primi report, ora i diritti sul volume torneranno al regista, che potrà proporlo a nuove case editrici. Questo nonostante sembra che Allen abbia già ricevuto un primo pagamento da parte di Hachette.

Diversa invece la situazione per quanto riguarda l’Italia. La casa editrice La nave di Teseo ha infatti annunciato che pubblicherà l’autobiografia di Woody Allen come previsto. L’uscita del libro è prevista per il prossimo 9 aprile, esattamente fra un mese. L’annuncio è arrivato sui social dell’azienda, nonché sul profilo personale della publisher Elisabetta Sgarbi.

Nonostante l'annullamento della pubblicazione negli Stati Uniti, pubblicheremo regolarmente "A proposito di niente" di #WoodyAllen il 9 aprile.@bettywrong https://t.co/YZ4uNuJFSZ — La nave di Teseo (@lanavediteseoed) March 7, 2020

È mia intenzione rispettare gli accordi con l’autore e pubblicare “A proposito di niente” di #WoodyAllen il 9 di aprile e spero che questo libro sia di aiuto alle #librerie italiane in sofferenza in questo momento.@lanavediteseoed https://t.co/JiXCO9BiG3 — Elisabetta Sgarbi (@bettywrong) March 6, 2020

