L’autore di Dune sarebbe fiero del film in arrivo, secondo il figlio

Per anni Dune è stato uno di quei classici intoccabili. Il grande David Lynch adattò il romanzo di fantascienza del 1965 negli anni ’80 per quello che lui stesso ha poi definito un “fallimento”. Denis Villeneuve potrebbe dover affrontare aspettative incredibilmente alte con il suo remake di Dune, che vede tra i protagonisti Timothée Chalamet. Il figlio dell’autore Frank Herbert, Brian, non sembra però minimamente preoccupato. Infatti su Twitter ha così scritto: “Fan di Dune, spero che siate tutti eccitati quanto me nel vedere questi primi scorci del nuovo film “Dune”. Mio padre sarebbe incredibilmente orgoglioso!” Oltre a condividere le prime immagini del cast nella versione di Denis Villeneuve sul suo profilo, Herbert ha sottolineato come suo padre ne sarebbe “incredibilmente orgoglioso”.

Dune fans, I hope you’re all as excited as I am to see these early glimpses of the new "Dune" movie. My father would be incredibly proud!https://t.co/EkDy1IZAw3 pic.twitter.com/bq6W7YxzI9 — Brian Herbert (@DuneAuthor) April 13, 2020

Dune, cast e dettagli del film

Denis Villeneuve ha grandi progetti per lo show, per il quale prevede anche una serie tv per HBO Max. Si tratterebbe di uno spin-off al femminile, intitolato Dune: Sistehood, incentrato sul Bene Gesserit, di cui il regista canadese si occuperebbe di una parte delle riprese. Timothée Chalamet interpreterà il protagonista Paul Atreides. Nel cast troviamo anche Rebecca Ferguson nei panni di Lady Jessica, Oscar Isaac nei panni del Duca Leto Atreides, Josh Brolin come Gurney Halleck, Stellan Skarsgård nei panni di Vladimir Harkonnen. Oltre a Dave Bautista come Glossu Rabban, Zendaya come Chani, David Dastmalchian come Piter De, Stephen McKinley Henderson. Per chiudere con Charlotte Rampling come Gaius Helen Mohiam, Jason Momoa come Duncan Idaho, Javier Bardem come Stilgar e Chang Chen nei panni del Dr. Wellington Yueh.

Il film si basa sul romanzo di fantascienza di Frank Herbert pubblicato nel 1965. Si tratta esattamente del primo di sei libri ritenuti un vero e proprio capolavoro del genere fantascientifico. Ricordiamo che la casa editrice Gale Force Nine ha annunicato la ristampa del gioco da tavolo di Dune durante l’ultima edizione del GAMA Trade Show. Edito nel 1979 da Avalon Hill e ideato da Bill Eberle, Jack Kittredge e Peter Olotka, ambientato nel mondo fantascientifico del romanzo omonimo.