Gli autori di Game of Thrones volevano eliminare Rickon Stark...

Il pilot originale di “Game of Thrones” era praticamente irriconoscibile rispetto a quello mostrato al pubblico nel 2011. Tutto, dalle acconciature agli attori fino alle scene principali, è stato riconsiderato dopo che il pilot iniziale non è riuscito a convincere i dirigenti della HBO nelle prime fasi dello sviluppo dello spettacolo. Entertainment Weekly ha pubblicato un estratto da “Fire Cannot Kill a Dragon: Game of Thrones and the Official Untold Story of the Epic Series”, un libro scritto dall’editore di EW James Hibberd, prima della sua uscita il 6 ottobre. Tra i tanti aneddoti risalta la richiesta degli autori di Game of Thrones di escludere Rickon Stark.

Nel libro raccontate tantissime curiosità

Il libro include interviste al cast e alla troupe dello show, inclusi gli showrunner David Benioff e Dan Weiss. Uno dei cambiamenti più importanti è avvenuto con la scena del matrimonio di Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) e Khal Drogo (Jason Momoa). Tamzin Merchant originariamente ha interpretato il ruolo della Regina dei Draghi. Le riprese includevano una scena in cui Daenerys evitava un incendio su un cavallo e un’altra in cui la coppia consumava il matrimonio presso un ruscello, scena ripresa dopo un incidente sul set. “All’improvviso il ragazzo del video inizia a ridere”, ricorda George R.R. Martin nel libro. “La puledra d’argento non era affatto una puledra. Era un puledro. Ed era visibilmente eccitato guardando questi due umani”.

Lena Headey, che interpretava la spietata Cersei Lannister, afferma che lo stile chic caratteristico del personaggio sembrava originariamente “medievale”. “Sembravo una showgirl di Las Vegas nel pilot [originale] – pellicce e capelli enormi, come una Dolly Parton medievale”, dice. “Non che mi stia lamentando, l’ho adorato.” Martin aggiunge che Rickon Stark è stato quasi escluso da Game of Thrones. “La cosa più importante è stata che Dan e David mi hanno chiamato e hanno avuto l’idea di eliminare Rickon, il più giovane dei bambini Stark, perché non ha fatto molto nel primo libro”, dice. “Ho detto che avevo progetti importanti per lui, quindi l’hanno tenuto.” La serie alla fine ha ottenuto il via libera dalla HBO, ma il pilot ha dovuto essere girato di nuovo, nonostante la grande somma di denaro investita per le riprese e il costo del viaggio in posti come il Marocco.