Avatar 2: nuova foto del cast in acqua

L’account Twitter ufficiale di Avatar 2 ha pubblicato una nuova foto dietro le quinte degli attori Kate Winslet, Zoe Saldana, Sam Worthington e Cliff Curtis in una ripresa subacquea. “Dal set dei sequel: Zoe Saldana, Sam Worthington, Kate Winslet e Cliff Curtis si prendono una pausa dopo le performance subacquee per una foto veloce”, ha twittato l’account ufficiale del film Avatar. “Fatto divertente: gran parte della delle prestazioni hanno avuto luogo in questo serbatoio da 900.000 galloni, costruito appositamente per i sequel”.

From the set of the sequels: @ZoeSaldana, Sam Worthington, Kate Winslet, and Cliff Curtis taking a break from underwater performance capture for a quick photo!

Fun fact: Much of the performance capture took place in this 900,000 gallon tank, built specifically for the sequels. pic.twitter.com/NSfqoZ6jXJ

— Avatar (@officialavatar) May 13, 2020