Il produttore Jon Landau ha deciso di condividere un’immagine dal set di Avatar 2. Un modo per rassicurare i tantissimi fan che attendono con impazienza la data di rilascio del sequel, quella del 17 dicembre 2021. L’immagine, originariamente pubblicata su Facebook da Landau prima di essere condivisa dall’account Twitter, mostra il produttore cinematografico in piedi a braccetto con le stelle Sigourney Weaver e Joel David Moore.

From the set of the Avatar sequels: Producer Jon Landau, Sigourney Weaver, and Joel David Moore revisited the Site 26 Shack to shoot scenes for the new films.

— Avatar (@officialavatar) April 29, 2020