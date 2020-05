Avatar 2 uscirà nel 2021? La risposta di James Cameron...

Il regista non ha dubbi sulla data d'uscita e ci aggiorna sui lavori in atto per il sequel

Alcuni fan si sono chiesti se l’uscita di Avatar 2 ritarderà a causa del coronavirus. Secondo il regista James Cameron, il film sarà in grado di mantenere la data prevista: dicembre 2021. In una recente intervista con Empire, Cameron ha rivelato che la post-produzione e il montaggio sono ancora gestiti in remoto. “Il lato positivo è che la Nuova Zelanda sembra essere stata molto efficace nel controllo del virus e il loro obiettivo non è la mitigazione, ma l’eradicazione, che credono di poter fare con la traccia e il test aggressivi”, ha spiegato Cameron. “Quindi c’è una buona possibilità che le nostre riprese possano essere ritardate di un paio di mesi, ma possiamo ancora farlo. Quindi questa è una buona notizia”.

Su Avatar 2 si sta lavorando da remoto

Il regista ha poi aggiunto: “Abbiamo tutti – tutti quelli di Weta Digital e Lightstorm – che lavorano da casa nella misura possibile”. “Ma il mio lavoro è sul palco con le videocamere virtuali e così via, quindi posso fare un po’ di editing, ma per me non è eccezionale”. Ovviamente, c’è ancora la questione degli altri tre sequel di Avatar, con Avatar 3 girato contemporaneamente ad Avatar 2. Cameron ha affermato che le attuali linee guida sul distanziamento sociale hanno bloccato la produzione per il momento. “Questa situazione sta mettendo a dura prova il nostro percorso”, ha aggiunto Cameron. Che ha poi chiarito: “Voglio tornare a lavorare su Avatar, cosa che in questo momento non ci è permesso fare in base alle leggi o alle regole di emergenza dello stato. Quindi è tutto in sospeso in questo momento”.

La data d’uscita di Avatar 2 nelle sale è dunque il 17 dicembre 2021. Se tutto procede secondo i piani, Avatar 3 uscirà il 22 dicembre 2023, Avatar 4 uscirà il 19 dicembre 2025 e Avatar 5 uscirà il dicembre 17, 2027. Svelato anche il budget previsto per lo sviluppo di questi sequel.