Avatar: sospesa la produzione dei sequel

La produzione deI sequel di Avatar di James Cameron in Nuova Zelanda è sospesa a causa del coronavirus, stando a quanto fa sapere il New Zealand Herald (via THR). Il prossimo mese Cameron avrebbe dovuto girare agli Stone Street Studios di Wellington. Il produttore Jon Landau ha però confermato che le riprese sono state rimandate a data da destinarsi. La società di VFX di Wellington, la Weta Digital, intanto continuerà a lavorare sui sequel. Landau, al New Zealand Herald, ha spiegato il motivo di questa decisione. “L’abbiamo rimandato. Avevamo intenzione di venire venerdì sera con un gruppo di persone e ricominciare, e abbiamo preso la decisione di fermarci e continuare a lavorare qui (a Los Angeles), e di venire un po’ più tardi di quanto avessimo pianificato”. Per poi concludere: “Siamo nel mezzo di una crisi globale e non si tratta solo dell’industria cinematografica. Tutti dobbiamo fare qualcosa”.

Ad oggi, naturalmente, non si conoscono le tempistiche per una ripresa della produzione in Nuova Zelanda. Un membro della troupe neozelandese spiega che “la produzione ci supporta molto. Non siamo licenziati, è solo in stallo, gireremo ancora qui, per quanto ne so”. Landau ha affermato che lui e Cameron valuteranno la situazione giorno dopo giorno. “Cerchiamo di monitorare tutto e di pensare a ciò che è meglio per la nostra troupe. La chiamo la nostra famiglia Avatar. Questo è davvero fondamentale per noi al di sopra di tutto”.

James Cameron ha svelato i primi concept art

Ricordiamo che Avatar 2 ha iniziato a svelarsi attraverso i primi concept art ufficiali che James Cameron ha mostrato nel corso del CES 2020 di Las Vegas. Durante la manifestazione ogni azienda presenta i propri progetti, più o meno sperimentali, con uno sguardo deciso sul futuro dell’elettronica e dell’ingegneristica. Ghiotta occasione per Cameron che ha fatto presente la collaborazione con la Daimler AG oltre al fatto di poter mostrare al pubblico il concept futuristico di una Mercedes Benz ispirata ad Avatar. Il nome del veicolo è Vision AVTR.