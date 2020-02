Avengers: Age of Ultron, rivelata la controfigura di Capitan Marvel

Forse non tutti sanno che originariamente Carol Danvers avrebbe dovuto comparire nel Marvel Cinematic Universe ben prima. Nei piani originali di Avengers: Age of Ultron infatti, c’era l’idea di introdurre proprio Capitan Marvel nella scena finale in cui gli eroi si riuniscono (e sembra dovesse esserci anche Spider-Man!). Poi l’idea fu scartata, ma una breve sequenza fu girata, con una controfigura nei panni dell’eroina.

Captain Marvel, la foto tratta dalla scena eliminata di Avengers: Age of Ultron

All’epoca delle riprese infatti il personaggio non era ancora stato assegnato né a Brie Larson, né a nessuna altra attrice. L’idea era quindi di girare la scena del suo arrivo nel quartier generale degli Avengers, per poi sostituirla eventualmente con l’interprete definitiva in post-produzione. Poi come sappiamo si optò per rinviare l’introduzione del personaggio alla Fase 3 e così il materiale fu scartato.

Con l’uscita dell’Infinity Saga Box Set, che raccoglie tutti i film del franchise finora insieme a una quantità incredibile di contenuti bonus, è finalmente venuta alla luce quella sequenza. Possiamo quindi finalmente vedere la controfigura che, per un attimo, è stata la Carol Danvers del MCU.

Una piccola chicca, che saprà farsi apprezzare dai più appassionati del personaggio.

Nel frattempo Capitan Marvel sta riscaldando i propri motori, preparandosi a tornare nelle sale. Sembra infatti che il sequel della sua prima avventura cinematografica sia ufficialmente in sviluppo. Ancora non ci sono dettagli precisi su ciò che l’attende, sebbene alcuni report suggeriscano che non si tornerà negli anni ’90 ma sarò ambientato nel presente del franchise. Nessuna informazione neanche sulla data di uscita, con solamente voci che parlano di un possibile debutto per il 2022. Ancora tutto è da vedere tuttavia.

Voi sapevate del possibile cameo di Capitan Marvel in Avengers: Age of Ultron? Vi sarebbe piaciuto conoscere questa versione del personaggio prima o preferite come è andata nella versione finale?