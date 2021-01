L’Avengers Campus aprirà nel 2021

L’Avengers Campus di Disneyland aprirà nel 2021. Annunciata per la prima volta nel 2017, la prossima attrazione a tema della Disney darà vita al Marvel Cinematic Universe. Situato nel Disney’s California Adventure Park ad Anaheim, in California, Avengers Campus includerà il quartier generale degli Avengers che funge da ingresso per gli ospiti in un’esperienza Marvel coinvolgente, durante la quale i fan potranno incontrare i supereroi preferiti. Tra questi non mancheranno Black Panther, Iron Man, Thor, Captain Marvel e altri ancora. L’attrazione a tema Marvel aprirà vicino a Guardians of the Galaxy: Mission Breakout, il tutto sostituendo A Bug’s Land, l’attrazione ormai chiusa ispirata a A Bug’s Life della Pixar.

Per i visitatori tante attrazioni

Maggiori dettagli sull’imminente attrazione sono stati annunciati negli ultimi mesi. A marzo, è stato rivelato che Tom Holland avrebbe doppiato Spider-Man in Web Slingers: A Spider-Man Adventure, un’attrazione di spicco in Avengers Campus incentrata sull’amato supereroe. È stato anche annunciato che il parco avrebbe debuttato con un nuovissimo costume di Iron Man quello stesso mese: il Mark 80. Ovviamente, il coinvolgimento di Iron Man nell’attrazione significa che c’è una grande differenza tra il parco e il MCU. Considerando la morte di Tony Stark al fine di Avengers: Endgame. Quest’anno, è stato annunciato che l’attrazione è ambientata in un mondo in cui lo schiocco di Thanos non è mai accaduto, consentendo ai visitatori di vedere i personaggi morti nel film.

Avengers Campus era inizialmente prevista per l’apertura del 18 luglio 2020, ma la pandemia di coronavirus ha ritardato quei piani. Disney ha ora confermato che Avengers Campus sarà pronto per l’apertura quest’anno a Disney California Adventure. L’annuncio arriva in una e-mail del fan club D23 Disney (tramite OCR), in cui si afferma che Avengers Campus dovrebbero aprire prima della fine del 2021.