Dopo gli eventi di Avengers: Infinity War il Dio del Tuono è stato infatti vittima di una forte depressione che lo ha portato ad abbandonare la vita da eroe. Tutto ciò ha causato grandi cambiamenti sotto l’aspetto fisico. A New Asgard infatti abbiamo visto un Thor trasandato, notevolmente ingrassato e completamente disinteressato a riprendersi. Questa nuova versione è stata ufficialmente soprannominata Bro Thor. Alcuni concept sul web ci mostrano un curioso aneddoto sul personaggio principale dello show. In una delle due versioni del personaggio interpretato da Chris Hemsworth manca l’occhio.

Tutto ciò vuol dire che in origine non era previsto che Rocket lo aiutasse a risolvere il problema portandogli una protesi rubata. Se non ci fosse stata questa scelta avremmo avuto anche un Dio del Tuono ancora danneggiato dalla battaglia con sua sorella Hela. Naturalmente non ci è dato sapere se lo scopo reale fosse quello di rendere definitiva la versione senza occhio o se Rocket poneva rimedio comunque come da copione.

Ricordiamo che Avengers: Endgame è un film del 2019 diretto da Anthony e Joe Russo. Basato sul gruppo di supereroi dei Vendicatori di Marvel Comics, il film è il seguito di Avengers: Infinity War (2018). Costituisce il ventiduesimo film del Marvel Cinematic Universe. È prodotto dai Marvel Studios ed è distribuito da Walt Disney Studios Motion Pictures. La sceneggiatura del film è di Christopher Markus e Stephen McFeely, e la pellicola comprende un cast corale che include molti degli attori comparsi nei precedenti film del MCU. Il film ha ottenuto un grande successo di critica e pubblico, stabilendo numerosi record al botteghino e diventando il maggior incasso nella storia del cinema.