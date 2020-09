Per il lancio di The Boys Amazon propone un nuovo gioco in realtà aumentata

Una delle serie più amate di Amazon Prime Video è tornata con i nuovi episodi della seconda stagione in questi giorni. Stiamo parlando di The Boys, show che racconta il mondo dei supereroi in una prospettiva nuova e decisamente cruda. Per immergersi a pieno in questa serie, la Amazon ha lanciato un gioco speciale, chiamato Baby Laser Tag, dove ci troveremo a combattere armati – appunto – di un bambino laser.

Baby Laser Tag, il folle gioco di The Boys

Si tratta di un gioco in realtà aumentata, in cui sono presenti modelli 3D basati direttamente sui personaggi dello show. I giocatori si troveranno in fuga dagli agenti della Vought-America, la grande multinazionale che controlla i supereroi nello show, e ovviamente dai Sette. Questi sono i Super più importanti e potenti al mondo, ma dietro la facciata da campioni del bene nascondono più di un lato oscuro.

Come si può quindi affrontarli? Beh, basta ‘imbracciare’ un bambino dotato di vista laser (proprio grazie ai terribili esperimenti della Vought) e combatterli faccia a faccia. Il riferimento è a una scena della prima stagione in cui Billy Butcher si trova in una situazione simile e proprio con questa particolare ‘arma’ riesce a farsi strada verso la salvezza.

Baby Laser Tag è un’esperienza immersiva, realizzata tramite la realtà aumentata, per farci sentire davvero all’interno dello show. L’applicazione è disponibile sia per iOS che per dispositivi Android, in Inglese, Spagnolo, Francese e Portoghese.

È un buon modo per potersi tenere coinvolti nel mondo di The Boys, mentre si attendono gli episodi della seconda stagione. Al contrario di quanto accaduto per la precedente infatti, Amazon ha scelto di rilasciare le puntate non tutte insieme ma a cadenza settimanale. Un’attesa che sarà spasmodica per tutti gli appassionati, che potranno però riempirla con questo gioco, cercando di raggiungere i punteggi più alti.