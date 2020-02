Se pensavate che la febbre da Baby Yoda sarebbe scomparsa dopo la conclusione di The Mandalorian (che comunque tornerà presto con una seconda stagione) vi sbagliavate di grosso. Il personaggio, il cui nome ufficiale è e resta Il Bambino, ha infatti ancora un grandissimo richiamo tra gli appassionati di Star Wars e non solo. E così, quando qualche giorno fa Sideshow Collectibles ha rivelato una figure a grandezza naturale di Baby Yoda i risultati sono stati catastrofici. O eccezionali, dipende dai punti di vista.

Baby Yoda a grandezza naturale, la figure sta arrivando!

Non appena si sono aperti i preorder per questa riproduzione fedele del personaggio visto nello show Disney+ infatti la folla di appassionati è accorsa. E come si può immaginare, quando così tante persone si riuniscono, il rischio è che il sito non regga. E infatti così è andata e quasi immediatamente la pagina dedicata ai preordini di questa figure è andata offline.

Fortunatamente però, dopo un po’ di tempo tutto è tornato alla normalità e chiunque voglia acquistare questa figure a grandezza naturale di Baby Yoda può farlo visitando questo indirizzo. A giudicare dalle immagini si tratta di una riproduzione assolutamente fedele e curata. Il piccolo dettaglio della manopola della leva nella mano del piccolo personaggio farà sicuramente sorridere, ricordando una delle scene più amate della serie. Si tratta comunque di un pezzo dedicato soprattutto ai collezionisti, come evidenziato anche dal prezzo di listino.

Se siete interessati ad acquistarlo però, è bene che sappiate che come nel caso della maggior parte del merchandise dedicato a Baby Yoda/The Child, ci sarà da aspettare ancora un po’. I tempi di consegna stimati sono successivi all’estate, indicativamente tra agosto e ottobre 2020. Giusto in tempo per godersi la seconda stagione di The Mandalorian insieme a lui!