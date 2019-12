Baby Yoda ha un nome, rivela Bob Iger

Baby Yoda ha un nome. Non sappiamo quale sia, ma Bob Iger, presidente del consiglio di amministrazione della Walt Disney Company, ne ha confermato l’esistenza. Pochi giorni fa lo stesso Iger aveva dichiarato di non voler etichettare il personaggio con il nome di “Baby Yoda”. Ieri, durante un’intervista a The Star Wars Show ha rivelato l’esistenza del nome della creaturina.

To Baby Yoda or not to Baby Yoda?

Baby Yoda, personaggio presente nella serie The Mandalorian, sta spopolando su internet. La sua (relativamente) giovane età lo mette in contrasto con il personaggio da cui prende il nome: Yoda appunto, l’anziano maestro Jedi di Luke Skywalker. Il popolo del web gli ha già affibbiato un nome ma Jon Favreau, sceneggiatore di The Mandalorian, non si è mostrato d’accordo. Ecco le parole di Bob Iger in proposito.

Il mondo si sta riferendo al personaggio come Baby Yoda, ed è un no. Sono stato castigato nelle prime e-mail da Jon Favreau per aver usato quel nome. Sembrava così semplice. Ho avuto i polsi schiaffeggiati da Jon qualche volta. “Non è Baby Yoda!” Okay, okay. Non deve dire niente, solo essere espressivo. Muovere gli occhi e le orecchie. È così dannatamente intrigante. La gente vuole davvero sapere, qual’è il suo nome? Qual’è il suo vero nome? A proposito, lo conosci? Conosco il suo vero nome, ecco il motivo delle mie guardie del corpo extra. Non voglio che qualcuno mi somministri un qualche tipo di siero della verità.

Si scoprirà in futuro il vero nome di Baby Yoda? E il web, già abituato ad usare un nomignolo così azzeccato, saprà accettare il suo vero nome?