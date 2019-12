Baby Yoda: ecco quando uscirà il peluche della Disney

È ormai chiaro che il personaggio virale – nonché re indiscusso del web – sia proprio lui, Baby Yoda. Tra la petizione online per chiedere ad Apple di creare un emoji dedicata e tanto altro ancora, si può proprio dire che il tenero personaggio che abbiamo conosciuto grazie alla popolarissima serie televisiva The Mandalorian sia destinato a rimanere ancora per un po’ il fenomeno incontrastato della comunità Nerd. E questo ci piace.

È peculiare la strategia di marketing attuata da Disney e Lucasfilm a proposito del lancio del personaggio. Infatti, sono tante le persone che hanno notato la quasi totale assenza di gadget dedicati. Nel periodo delle feste natalizie, un peluche, un Funko Pop! o una semplice action figure di Baby Yoda avrebbero potuto trasformare un fan di Star Wars nella persona più felice al mondo. Purtroppo, però, bisognerà attendere ancora qualche mese.

Il nuovo peluche di Baby Yoda creato da Disney, alto 11 pollici, circa una trentina di centimetri, sarà acquistabile soltanto a partire dal 9 marzo 2020. Il prezzo sarà di 24.99 dollari, lo stesso – almeno secondo quanto rivelato finora – del peluche di Mattel e di quello di Hasbro, in uscita rispettivamente il 1° aprile e il 18 maggio. Quest’ultimo sarà dotato di un altoparlante che riprodurrà dieci effetti sonori diversi. La confezione includerà inoltre una rana e una ciotola per la zuppa. Ecco un’immagine promozionale:

Rimanendo in tema, ricordiamo quanto detto da Bryce Dallas Howard: “La gente è sorpresa per il fatto che non sia ancora disponibile il merchandising dedicato a Baby Yoda. Io credo invece che abbiano fatto bene a focalizzarsi sulla serie televisiva.”

The Mandalorian

Creata dal regista di Iron Man, The Wolf of Wall Street e di Avengers Jon Favreau, The Mandalorian ha debuttato sulla piattaforma streaming Disney+ lo scorso 12 novembre. La prima stagione conta ben otto episodi totali, l’ultimo dei quali è uscito soltanto ieri. All’interno del cast troviamo Pedro Pascal, Oberyn Martell in Game of Thrones, nel ruolo di protagonista, Carl Weathers, Werner Herzog e Gina Carano.

E voi, quale peluche di Baby Yoda pensate di acquistare?