Baby Yoda, arriva la tenerissima versione animatronic di Hasbro

Continua la febbre per Baby Yoda, con il debutto di una nuova versione animatronic del personaggio. Mentre la piattaforma in cui ha debuttato si prepara ad arrivare in Italia, gli appassionati di Star Wars in tutto il mondo sono già impazziti per questo nuovo prodotto. Il piccolo pupazzo animato dedicato al Bambino (questo il nome ufficiale del personaggio) è stato presentato nelle ultime ore con grande successo.

Baby Yoda, il nuovo animatronic dedicato al Bambino

Si tratta di una riproduzione incredibilmente fedele nell’aspetto al piccolo eroe di The Mandalorian. Il pupazzo riproduce i versi della creatura misteriosa, oltre che i movimenti. A conquistare gli appassionati (e presumibilmente rendere questo prodotto un successo) saranno due elementi principali.

Il primo è il suo movimento che replica una delle scene più memorabili dello show Disney+, ovvero quando per la prima volta il piccolo alieno usa la Forza. Come potete vedere nel video qui sotto (pubblicato originariamente da Gizmodo), anche l’animatronic di Baby Yoda è capace di estendere il braccino e concentrarsi per aiutare Mando. Una riproduzione assolutamente fedele e altrettanto dolce nei movimenti.

Il secondo è il prezzo. Per il momento non si sa ancora quale sarà il costo del prodotto in Italia, ma l’annuncio di ieri parlava di 60$ per il mercato americano. Una cifra decisamente bassa rispetto ad altri prodotti del genere, che lo renderà accessibile a tantissimi fan, grandi e piccini, non esclusivamente i collezionisti. Sfortunatamente, nonostante i preorder siano già aperti, ci vorrà ancora un po’ prima di averlo tra le mani. Le spedizioni infatti dovrebbero partire intorno a questo autunno, presumibilmente molto vicino all’inizio della seconda stagione di The Mandalorian.

Insomma, l’amore dei fan per Baby Yoda (o il Bambino, come bisognerebbe chiamarlo) è sempre maggiore. E voi, siete già stati conquistati dalla piccola creatura verde vista in The Mandalorian?