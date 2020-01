Bad Boys, già in cantiere un quarto capitolo?

La Sony, attraverso un comunicato, ha affermato che Bad Boys 4 è già in fase di sviluppo. Nelle sale intanto è sbarcato da pochi giorni Bad Boys for Life, ovvero il terzo capitolo del franchise. Fino ad ora ha incassato ben 6 milioni di dollari durante le proiezioni di giovedì sera. Una proiezione che può portare lo show a 20 milioni durante il weekend di esordio nelle sale americane.

Per la stesura della sceneggiatura del quarto capitolo del franchise action è stato scelto Chris Bremner. Il magazine The Hollywood Reporter ha svelato che le tempistiche non dovrebbero essere lunghe. A dirigere il film troviamo Adil El Arbi e Bilall Fallah. Al momento sono anche legati al progetto di Beverly Hills Cop 4. Oltre al film è in fase di casting anche una serie TV ambientata nel mondo della pellicola e targata NBC.

Buon esordio per Bad Boys For Life

Ritornando al film attualmente nelle sale, Bad Boys For Life è incentrato nuovamente sulla squadra composta dagli investigatori Mike Lowrey e Marcus Burnett. Entrambi ritroveranno a dover fare i conti con un temibile nemico. Si tratta di Armando Armas, narcotrafficante. Will Smith torna a vestire i panni del detective Mike Lowrey così come Martin Lawrence sarà nuovamente Marcus Burnett. Altri volti della saga sono Joe Pantoliano nei panni del Capitano Howard e Theresa Randle che sarà ancora una volta Theresa, la moglie di Marcus. Tra i nuovi arrivi troviamo Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig e Charles Melton. Il villain Armando Armas ha il volto di Jacob Scipio.

La sceneggiatura è firmata da Joe Carnahan e Chris Bremner, mentre le musiche sono affidate a Lorne Balfe. lo show, diretto da Adil El Arbi e Billall Fallah, è il terzo capitolo della saga iniziata nel 1995 con Bad Boys e proseguita nel 2003 con il secondo capitolo. Il primo capitolo ha avuto un grande successo commerciale.