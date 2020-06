Bafta TV Awards 2020, le nomination: record per Chernobyl

In testa alla classifica svetta Chernobyl, il dramma nucleare prodotto da HBO e andato in onda su Sky

Il dramma nucleare di HBO e Sky “Chernobyl” ha sbancato i BAFTA 2020 con ben 14 nomination. Le nomination di “Chernobyl” si dividono in più categorie TV e premi. Ovvero design di costumi, fiction del regista, montaggio di fiction, trucco e design dei capelli, musica originale, fiction di fotografia e illuminazione, design di produzione, casting con sceneggiatura. Oltre a fiction sonora, speciale, visivo e effetti grafici, sceneggiatore (drammatico), attore protagonista (per Jared Harris), miniserie e attore non protagonista (per Stellan Skarsgard).

Il successo di Netflix “The Crown” segue con sette nomination. La commedia della BBC e Phoebe Waller-Bridge “Fleabag” e il thriller della BBC e Netflix “Giri/Haji” ne hanno sei ciascuno. L’adattamento di BBC e HBO Philip Pullman “I suoi materiali oscuri” e Shane Meadows di Channel 4 e Jack Thorne “The Virtues” hanno ottenuto cinque nomination. Il thriller della BBC “Killing Eve”, il successo di Netflix “Sex Education” e il dramma di Netflix “Top Boy”ne prendono quattro. Inizialmente previsto per la primavera del 2020, entrambi i premi BAFTA TV sono stati posticipati a causa della pandemia di COVID-19.I Television Awards si terranno ora il 31 luglio, con i Television Craft Awards due settimane prima il 17 luglio.

Ecco le principali categorie e le nomination dei Bafta televisivi



SERIE DRAMMATICA

The Crown

The End Of The F***Ing World

Gentleman Jack

Giri/Haji

SERIE COMEDY

Catastrophe

Derry Girls

Fleabag

Stath Lets Flats

ATTRICE PROTAGONISTA

Jodie Comer per ‘Killing Eve’

Glenda Jackson per ‘Elizabeth is Missing’

Suranne Jones per ‘Gentleman Jack’

Samantha Morton per ‘I Am Kirsty’

ATTORE PROTAGONISTA

Stephen Graham per ‘The Virtues’

Jared Harris per ‘Chernobyl’

Takehiro Hira per ‘Giri/Haji’

Callum Turner per ‘The Capture’

ATTRICE NON PROTAGONISTA

Naomi Ackie per ‘The End of the F***ing World’

Helen Behan per ‘The Virtues’

Helena Bonham Carter per ‘The Crown’

Jasmine Jobson per ‘Top Boy’

ATTORE NON PROTAGONISTA

Joe Absolom per ‘A Confession’

Josh O’Connor per ‘The Crown’

Will Sharpe per ‘Giri/Haji’

Stellan Skarsgard per ‘Chernobyl’

ATTRICE IN UNA SERIE COMEDY

Sian Clifford per ‘Fleabag’

Gbemisola Ikumelo per ‘Famalam’

Sarah Kendall per ‘Frayed’

Phoebe Waller-Bridge per ‘Fleabag’

ATTORE IN UNA SERIE COMEDY

Jamie Demetriou per ‘Stath Lets Flats’

Ncuti Gatwa per ‘Sex Education’

Youssef Kerkour per ‘Home’

Guz Khan per ‘Man Like Mobeen’

SINGLE DRAMA

Brexit: The Uncivil War

Elizabeth Is Missing

The Left Behind

Responsible Child

MINISERIE

A Confession

Chernobyl

The Victim

The Virtues

SERIE INTERNAZIONALE

Euphoria

Succession

Unbelievable

When They See Us