BAFTA: l’elenco completo dei vincitori, trionfa 1917

La British Academy of Film and Television Arts ha assegnato domenica sera i BAFTA 2020, i premi britannici più prestigiosi per il Cinema. Il film di Sam Mendes sulla Prima Guerra Mondiale è stato grande protagonista dell’evento. 1917 ha vinto infatti 7 statuette di cui 3 fondamentali. Anche Joker e Parasite si sono distinti con, rispettivamente, 3 e 2 premi. C’era una volta a… Hollywood e The Irishman sono arrivati alla cerimonia a quota 10 nomination ciascuno. Per quest’ultimo una vera delusione con 20 nomination che hanno portato ad un premio soltanto, a Brad Pitt.

BAFTA: tutti i vincitori

Questo l’elenco completo delle categorie con i vincitori in rosso.

Miglior Film

1917

The Irishman

Joker

C’era una volta a… Hollywood

Parasite

Miglior Film Britannico

1917

Bait

Alla mia piccola Sama

Rocketman

Sorry We Missed You

I Due Papi

Miglior Regista

Sam Mendes

Martin Scorsese

Todd Phillips

Quentin Tarantino

Bong Joon-ho

Migliore Attrice Protagonista

Renée Zellweger – Judy

Jessie Buckley – A proposito di Rose

Scarlett Johansson – Storia di un Matrimonio

Saoirse Ronan – Piccole Donne

Charlize Theron – Bombshell

Migliore Attore Protagonista

Joaquin Phoenix – Joker

Leonardo DiCaprio – C’era una volta a… Hollywood

Adam Driver – Storia di un Matrimonio

Taron Egerton – Rocketman

Jonathan Pryce – I Due Papi

Migliore Attrice non Protagonista

Laura Dern – Storia di un Matrimonio

Scarlett Johansson – Jojo Rabbit

Florence Pugh – Piccole Donne

Margot Robbie – Bombshell

Margot Robbie – C’era una volta a… Hollywood

Migliore Attore non Protagonista

Brad Pitt – C’era una volta a… Hollywood

Tom Hanks – Un amico straordinario

Anthony Hopkins – I Due Papi

Al Pacino – The Irishman

Joe Pesci – The Irishman

Miglior Sceneggiatura Originale

Han Jin Won, Bong Joon-ho – Parasite

Susanna Fogel, Emily Halpern, Sarah Haskins, Katie Silberman – Booksmart – La rivincita delle sfigate

Rian Johnson – Cena con Delitto – Knives Out

Noah Baumbach – Storia di un Matrimonio

Quentin Tarantino – C’era una volta a… Hollywood

Miglior Sceneggiatura Adattata

Taika Waititi – Jojo Rabbit

Steven Zaillian – The Irishman

Todd Phillips, Scott Silver – Joker

Greta Gerwig – Piccole Donne

Anthony Mccarten – I Due Papi

Miglior Fotografia

1917

The Irishman

Joker

Le Mans ’66 – La Grande Sfida

The Lighthouse

Miglior Montaggio

Le Mans ’66 – La Grande Sfida

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

C’era una volta a… Hollywood

Miglior Scenografia

1917

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

C’era una volta a… Hollywood

Migliori Costumi

Piccole donne

The Irishman

Jojo Rabbit

Judy

C’era una volta a… Hollywood

Miglior trucco e acconciature

Bombshell

1917

Joker

Judy

Rocketman

Miglior sonoro

1917

Joker

Le Mans ’66 – La Grande Sfida

Rocketman

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker

Migliori Effetti Visivi

1917

Avengers: Endgame

The Irishman

Il Re Leone

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker

Miglior Colonna Sonora

Joker

1917

Jojo Rabbit

Piccole Donne

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker

Miglior debutto per uno sceneggiatore, regista o produttore britannico

Bait – Mark Jenkin (sceneggiatore/regista), Kate Byers, Linn Waite (produttori)

Alla mia piccola Sama – Waad Al-Kateab (regista/produttore), Edward Watts (regista)

Maiden – Alex Holmes (regista)

Only You – Harry Wootliff (sceneggiatore/regista)

Retablo – Álvaro Delgado-Aparicio (sceneggiatore/regista)

Miglior Film non in Lingua Inglese

Parasite

The Farewell – Una bugia buona

Alla mia piccola Sama

Dolor y Gloria

Ritratto della giovane in fiamme

Miglior Documentario

Alla mia piccola Sama

American Factory

Apollo 11

Diego Maradona

The Great Hack

Miglior Film di Animazione

Klaus – I Segreti del Natale

Frozen II – Il Segreto di Arendelle

Shaun, Vita da Pecora: Farmageddon – il film

Toy Story 4

Miglior Casting

Joker

Marriage Story

C’era una volta a… Hollywood

The Personal History of David Copperfield

I Due Papi

Miglior cortometraggio britannico di animazione

Grandad Was a Romantic

In Her Boots

The Magic Boat

Miglior cortometraggio britannico

Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)

Azaar

Goldfish

Kamali

The Trap

EE Award per la Stella Emergente (votata dal pubblico)

Micheal Ward

Awkwafina

Jack Lowden

Kaitlyn Dever

Kelvin Harrison Jr

Miglior Contributo al Cinema Britannico

Andy Serkis

BAFTA fellowship

Kathleen Kennedy