Arriva un nuovo podcast del co-fondatore di BAO Publishing

Comics Will Break Your Heart racconterà il mondo del fumetto con la voce di Michele Foschini

Michele Foschini, co-fondatore della casa editrice BAO Publishing, si prepara a condurre un nuovo podcast. Il titolo del progetto è Comics Will Break Your Heart e vedrà la partecipazione di diversi nomi del mondo del fumetto italiano per raccontare il proprio punto di vista su questo medium. Un appuntamento settimanale che prenderà il via il prossimo 26 maggio direttamente sulla piattaforma Storytel.

Gli autori BAO Publishing intervistati in un nuovo podcast

Comics Will Break Your Heart inizierà ufficialmente fra poche ore e sarà costituito da nove episodi. All’interno di ciascuno Michele Foschini intervisterà in una chiacchierata alcuni dei più importanti autori che hanno collaborato con la casa editrice milanese. Delle conversazioni in cui si potrà affrontare tanti temi differenti, ma ovviamente il principe sarà il mondo del fumetto in tutte le sue forme.

Nel corso della serie, disponibile su Storytel si alterneranno vari nomi molto conosciuti del settore. Fra i primi ospiti ci sarà Daniel Cuello, autore di opere come Residenza Arcadia e Mercedes, ma anche Alice Berti che ha fatto recentemente il suo debutto con il romanzo Neon Brothers. Dopodiché, nella puntata intitolata Si fa presto a dire ‘facce ride’ toccherà a Zeocalcare, uno dei nomi più importanti del fumetto italiano attuale.

E poi si proseguirà con Elisa Macellari, autrice di Papaya Salad, l’eclettico Alessandro Baronciani di Quando tutto diventò blu e Le ragazze nello studio di Munari, e ancora Nova, Rita Petruccioli, l’artista visuale LRNZ e gli amatissimi Teresa Radice e Stefano Turconi, protagonisti dell’episodio Luoghi dove abbiamo disegnato le nostre anime.

Questo podcast sarà un primo passo per BAO Publishing verso una collaborazione sempre più stretta con Storytel. Nel futuro sono previsti ulteriori progetti, fra cui il debutto di volumi in formato audio, per offrire nuovi modi di fruizione del fumetto.

Comics Will Break Your Heart inizierà il prossimo 26 maggio.