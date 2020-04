La quarantena in Italia prosegue fino al 3 maggio e anche le attività di BAO Publishing non si fermano. La casa editrice ha infatti pubblicato nelle ultime settimane tante iniziative a sostegno dei propri lettori, per tenere loro compagnia durante questi giorni. Tra dirette social, prodotti scontati e tante altre proposte, BAO continua a essere vicina ai propri fan.

BAO Publishing, le prossime attività che accompagneranno i lettori durante la quarantena

Si parte ovviamente dalle dirette che si terranno sui social della casa editrice. La #merendaconbao è ormai un appuntamento fisso per gli appassionati di fumetto e anche nei prossimi giorni ci saranno nuovi ospiti speciali. Il 20 aprile toccherà a Matteo De Longis, autore di The Prism, saga in sette volumi che racconta di una band alla ricerca del sound perfetto per salvare la Terra.

Successivamente, il 22 la palla passerà a Giacomo Bevilacqua. L’apprezzato autore di uno dei best seller del catalogo BAO Publishing Il suono del mondo a memoria si presterà a una chiacchierata in cui anticiperà qualcosa sul suo prossimo lavoro con la casa editrice. Chiude la settimana il 24 aprile Alice Berti che guiderà i lettori alla scoperta del suo recente Neon Brothers. Sull’IGTV di BAO Publishing inoltre sono disponibili tanti contenuti di autori e autrici che raccontano la propria vita casalinga in queste giornate di quarantena.

Non mancano poi le offerte speciali sulle edizioni digitali. Questo week-end protagonista dell’offerta è La Lega degli straordinari Gentlemen, con tutti i volumi della serie di Alan Moore e Kevin O’ Neill disponibili a 1,99€ ciascuno. Scontati anche tanti altri titolo del catalogo, da Pigiama Computer Biscotti a Una Sorella, passando per il sopracitato Neon Brothers. Per tutta la settimana prossima, dal 20 al 26 aprile, inoltre saranno in promozione anche tutti i libri di Zerocalcare.

Infine, una sorpresa speciale per i più piccoli. Sul sito di BAO Publishing è disponibile uno speciale laboratorio-gioco di Palla Rossa e Palla Blu, a cura di Maicol&mirco. Un’idea divertente per tenere impegnati i più piccoli in qeuste giornate!