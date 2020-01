Barkham Horror, orrori lovecraftiani ma con cani e gatti

Fin dove può arrivare una battuta? È probabilmente questo che hanno pensato nel team di Fantasy Flight Games qualche giorno fa, quando hanno annunciato il proprio nuovo prodotto. Stiamo parlando di Barkham Horror: The Meddling of Meowolathotep, una versione davvero originale del gioco Arkham Horror: The Card Game. In questo scenario infatti i giocatori si troveranno di fronte ai classici orrori ispirati alle opere di Lovecraft, in una versione totalmente nuova.

Barkham Horror: The Meddling of Meowolathotep, una parodia a tema animale

Il titolo di questa nuova avventura standalone fornisce già qualche indizio. Si tratta infatti di un gioco di parole tra il nome del gioco e il termine “bark”, ovvero “latrato”. In questa particolarissima versione infatti gli appassionati si troveranno in un universo dove lo scontro principale non è tra l’umanità e gli orrori più classici, bensì quello fra… cani e gatti.

In questa avventura, totalmente giocabile, sebbene solo in versione standalone e non unita ad altre espansioni del gioco (almeno ufficialmente), incarneremo alcuni investigatori a quattro zampe. L’obiettivo è svelare una complessa e oscura cospirazione felina. A Barkham stanno sparendo piccioni ogni giorno e continuano ad avvenire nuovi avvistamenti di gatti. L’avvento del terribile Meowlatothep incombe e sarà il compito dei nostri cani fermarlo.

L’idea originale di questo prodotto nasce con The Dogwich Legacy. Questo era un prodotto fasullo annunciato da Fantasy Flight Games lo scorso 1 aprile, come simpatico scherzo in occasione della ricorrenza. Tuttavia, pare che la reazione degli appassionati sia stata davvero positiva e a quel punto, la battuta è diventata realtà, superando le aspettative di tutti.

Cosa ne pensate? Avreste mai pensato di dover affrontare la minaccia di un gatto malvagio e oscuro come Meowlatothep?