Barry Keoghan si unisce al cast di The Batman

Il cast di The Batman si allarga ulteriormente. Barry Keoghan, acclamato per i suoi ruoli in Dunkirk e Il sacrificio del cervo sacro, si unirà al cast nei panni dell’ufficiale Stanley Merkel. Nella DC Comics, l’agente Merkel è il primo partner del commissario James Gordon, introdotto dallo scrittore Frank Miller in Batman: Year One del 1987. Lo scorso fine settimana c’è stato un grande evento per i fan della DC, poiché il DC FanDome ha condiviso nuove informazioni su uscite di alto profilo come Wonder Woman 1984 e lo stesso The Batman.

The Batman: un cast stellare

La Warner Bros. ha condiviso la notizia del casting di Barry Keoghan, seguendo il panel di The Batman alla conferenza virtuale. Keoghan si unisce ad attori del calibro di Robert Pattinson nel ruolo principale, Paul Dano nel ruolo dell’Enigmista. Oltre a Zoë Kravitz nel ruolo di Catwoman e Jeffrey Wright nel ruolo del Commissario Gordon. Al DC FanDome ai fan è stato anche offerto il primo trailer dello show. La clip dura quasi tre minuti e svela inoltre che L’Enigmista di Dano sarà il cattivo principale del film.

Diversi indizi dell‘Enigmista compaiono in tutto il trailer, ma uno di questi potrebbe essere più importante degli altri. Ad un certo punto, il teaser presenta la ripresa di un indizio contenuto all’interno di una carta. Sulla copertina vediamo l’immagine stilizzata di un gufo e la scritta “Dal tuo amico segreto”. Poco più in basso c’è la domanda “Whooo?” (Chi?), che riprende il verso dell’animale notturno. Anche se la carta stessa sembra provenire dall’Enigmista, la presenza di un gufo sulla sua copertina potrebbe essere un indizio sulla Corte dei Gufi. Quest’ultima è descritta nei fumetti come un’organizzazione segreta che opera a Gotham da svariati anni. L’obiettivo è quello di controllare la città anche grazie all’aiuto degli Artigli, giovani circensi reclutati per commettere crimini. Tante le novità quindi sullo show insieme all’ingresso di Barry Keoghan in The Batman. L’uscita dello show è attualmente prevista per ottobre 2021.