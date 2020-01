Batman, DC Comics annuncia la Joker War

Nel futuro più prossimo, Batman dovrà affrontare nuovamente il suo acerrimo nemico Joker. Lo riporta il sito di intrattenimento ComicBook. L’albo a fumetti Batman 93, atteso per aprile 2020, segnerà il finale di Their Dark Designs, il primo arco narrativo sceneggiato da James Tynion IV. In esso vedremo il Cavaliere Oscuro a faccia a faccia con il nuovo villain The Designer; nonostante ciò, la cover firmata da Tony S. Daniel è interamente dedicata a Joker.

Ricordiamo che DC Comics ha annunciato l’arrivo di Tynion nel team creativo della testata dedicata a Batman soltanto pochi mesi fa. In un comunicato stampa, lo sceneggiatore ha rivelato:

“Mi piace scrivere le storie per le testate Batman Eternal, Detective Comics e persino per Batman/Teenage Mutant Ninja Turtles, ma il desiderio di raccontare una storia su Batman – focalizzata esclusivamente su Bruce Wayne – è ciò che mi ha spinto dritto nella Batcaverna. Voglio scavare a fondo nella psicologia del personaggio e spingerlo oltre i suoi limiti.”

Batman 93, scritto da James Tynion IV e illustrato da Guillem March, arriverà in tutti i comic book shop statunitensi il prossimo 15 aprile 2020. Il prezzo di copertina è di soli 3.99 dollari. La cover dell’albo è firmata da Tony S. Daniel (Teen Titans, Flash: The Fastest Man Alive). Sarà disponibile anche con una card stock variant cover ad opera di Francesco Mattina. Il prezzo di copertina di questa versione è di 4.99 dollari.

Ecco la descrizione ufficiale di Batman 93 proposta dalle solicitations di aprile:

Batman affronta il Designer nel climax di Their Dark Design! Nell’ultimo anno, Batman ha perso più di quanto avrebbe mai potuto immaginare, e ora deve far fronte a un costo così caro da cambiargli la vita. Ma ciò che lo attende all’orizzonte è persino peggio. Nel bel mezzo di tutto questo orrore, risuonano i tamburi della battaglia. Per Batman, la Joker War è sempre più vicina. E Gotham City non sarà più la stessa.