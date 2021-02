Batman entra nel mondo di Fortnite con la miniserie Punto Zero

Oltre all'avventura a fumetti del Cavaliere Oscuro potete anche riscattare i codici bonus per il videogame

Batman entra nel mondo di Fortnite: il 20 aprile arriva Punto Zero, una miniserie a fumetti di sei numeri che vede il Cavaliere Oscuro entrare nel mondo del videogame. La collaborazione DC ed Epic Games include anche una serie di codici con cui potete riscattare dei contenuti in-game, come il costume di Harley Quinn Rebirth.

Batman entra in Fortnite con Punto Zero

Uno squarcio sopra il cielo di Gotham. Batman viene risucchiato dentro un nuovo universo sconosciuto, senza ricordare da dove viene. L’universo in cui finisce è molto più colorato di quanto lui sia abituato: il Cavaliere Oscuro entra in Fortnite.

Batman si ritrova nel loop infinito di battaglie di Fortnite, faccia a faccia con Renegade Raider, Fishstick, Bandolier e molti altri. Il miglior detective al mondo deve impegnarsi davvero per risolvere questo enigma infinito, che sembra essere collegato al misterioso Punto Zero.

Una collaborazione unica

Ha scritto questa miniserie Christos Gage, con la consulenza narrativa di Donald Mustard, il Chief Creative Officer di Epic. I disegni sono di Reilly Brown, Christian Duce, Nelson DeCastro, e John Kalisz.

Gage spiega: “Quando DC mi ha proposto di realizzare una serie su Batman e Fortnite, ho pensato subito che sarebbe stato molto divertente. Dopo aver parlato con Donald [Mustard] e aver scoperto quanto ci saremmo addentrati nei segreti del mondo di Fortnite, sono rimasto a bocca aperta! Questa serie rivelerà cose su Fortnite che non sono mai state viste o sentite finora, ma che al tempo stesso costituiscono parte integrante del canone del gioco.”

Ogni copia cartacea di Batman/Fortnite: Punto Zero contiene un codice riscattabile nel gioco. Potete trovare contenuti digitali unici. Il primo è il costume di Harley Quinn Rebirth. Raccogliendo tutti e sei i codici sbloccate invece il costume “Armored Batman Zero”, per fare invidia a tutti i giocatori che non sono anche appassionati di fumetti.

La serie sarà pubblicata in Italia da Panini DC Italia, seguiteli su Facebook per essere sicuri di non dimenticarvi della data del 20 aprile. Nell’attesa di vedere il nuovo film su Batman, possiamo vederlo nel mondo dei videogame.