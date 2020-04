Batman lotta contro il Coronavirus anche a San Diego

Anche in California Batman pattuglia le strade contro il Coronavirus

Batman combatte il Coronavirus anche a San Diego. La notizia del Batman messicano, che pattuglia le strade di Monterrey per avvisare la popolazione di non uscire di casa, deve aver ispirato un emulatore americano. Chris Banner, questo il nome del novello imitatore di Bruce Wayne, è stato intercettato dal canale ABC 10 News in zona Valley Center, vicino a San Diego.

Batman a San Diego

Chris Banner nella vita è proprietario di una compagnia che si occupa di tenere tagliata l’erba per la comunità. È anche proprietario di una Batmobile ispirata al modello del film di Tim Burton del 1989. Il suo hobby consiste nel girare la città con la replica della Batmobile e, quando sente i festeggiamenti di un compleanno, si presenta per fare una sorpresa. Il massiccio mezzo di trasporto è stato costruito dal proprietario e da un amico partendo da zero.

“Porta gioia alle persone. Tutti amano Batman. Questo è un brutto momento e dobbiamo superarlo. Io posso portare gioia alla gente. È fantastico. Mi fa sentire bene. [Le persone] lo amano. Si allineano lungo la strada. Io ci passo accanto, apro il tettuccio e li saluto. È quello che amo fare. Amo essere Batman e portare gioia a tutti. Piace a tutti. È figo.“

Un Batman che si occupa di portare gioia alle persone, ma non dovrebbero stare in casa o almeno mantenere la distanza di sicurezza? Altre motivazioni hanno spinto il Batman messicano, in primo luogo ricordare ai propri concittadini che è imperativo restare a casa, per la propria sicurezza e quella degli altri:

“State a casa, capisco che la situazione sia complicata, che la gente sia disperata, che faccia davvero troppo caldo, bene, accendete la tv, passate del tempo con la vostra famiglia, approfittate di questi momenti.”

Batman pattuglia anche San Diego, ma non sembra eccessivamente preoccupato per il Coronavirus. Che Chris Banner si sia ispirato al Batman di Monterrey o meno, farebbe bene a prenderlo come esempio.