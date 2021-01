Batman: The Animated Series proseguirà su HBO Max?

Il cavaliere oscuro di Gotham potrebbe tornare in animazione. Secondo Marc Bernardin e Kevin Smith, co-conduttori di Fatman Beyond, HBO Max è nelle prime fasi di sviluppo di un seguito di Batman: The Animated Series.

“Si dice che HBO Max stia cercando di realizzare un sequel di Batman: The Animated Series”, ha detto Bernardin, mentre Smith è riuscito a malapena a contenere la sua eccitazione, coprendosi un enorme sorriso sul viso. “Non so di cosa parli”, ha scherzato prima di confermare la notizia. Per poi aggiungere: “Non sono coinvolto, ma anch’io l’ho sentito e l’ho sentito da persone molto affidabili. Penso che sia reale, non penso che sia solo una voce”.

Lo show molto apprezzato dalla critica



Se dovesse accadere, un revival di Batman: The Animated Series sarebbe la seconda serie animata DC originale di HBO Max dopo Harley Quinn. Batman: The Animated Series è andato in onda dal 1992 al 1995 per 85 episodi in due stagioni. Ha ricevuto il plauso della critica per i suoi temi oscuri, la superba animazione e il cast vocale stellare, in particolare Batman di Kevin Conroy e Joker di Mark Hamill. Ha anche introdotto Harley Quinn, che sarebbe diventato uno dei personaggi più popolari della DC Comics, e ha dato ai cattivi come Mr.Freeze origini, abilità e costumi più avvincenti.

L’amata serie ha anche lanciato il DC Animated Universe (DCAU), una raccolta di film animati e programmi TV incentrati sugli eroi della DC Comics. Ciò include The New Batman Adventures e Batman Beyond, che sono entrambi considerati sequel sciolti della serie animata originale di Batman. Una serie a fumetti di Paul Dini e Alan Burnett ambientata nel mondo dei cartoni animati è uscita anche l’anno scorso. Lo show è attualmente in streaming su HBO Max.