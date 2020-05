Batman: Three Jokers ha finalmente una data di uscita. La storia, una delle più attese tra quelle dedicate al Crociato Incappucciato, farà il proprio debutto entro l’estate, per essere precisi il 25 agosto almeno nelle fumetterie americane. Sarà un titolo parte della cosiddetta etichetta Black Label, creata da DC Comics per il pubblico più adulto, dai 17 anni in su.

Batman: Three Jokers, la data di uscita è fissata a fine agosto

Scritta da Geoff Johns e disegnata da Jason Fabok, questa serie farà luce su un mistero iniziato nel 2015. Tutto parte quando Batman ha la possibilità di scoprire la verità sulla vera identità della sua nemesi. Quello che lo scoprirà però lo lascerà stupefatto. A quanto pare infatti non esiste un solo Joker, ma tre incarnazioni del villain, cosa che cambierebbe il rapporto tra il Cavaliere Oscuro e il suo (o dovremmo dire i suoi?) eterno avversario.

Questo mistero non ha avuto soluzione finora, nonostante tante volte ci siano stati richiami alla questione nei vari albi DC Comics. Tuttavia, dopo una lunga gestazione fra qualche mese i lettori potranno finalmente mettere le mani sulla serie che svelerà il segreto del leggendario villain.

In realtà Batman: Three Jokers ha già avuto una data di uscita fissata. La saga avrebbe infatti dovuto prendere il via il 17 di giugno, ma gli eventi delle ultime settimane legati alla pandemia hanno messo degli ostacoli alla lavorazione di tutto il mondo dei fumetti. E così, anche questa attesa serie ha subito un rinvio.

Bob Harras, editor-in-chief di DC Comics ha commentato così:

“Mentre sempre più negozi stanno trovando modi per operare e offrire un servizio ai propri clienti, la nostra schedule di release è in costante revisione. Dagli ordini alle vendite, spostare Batman: Three Jokers ad agosto pemetterà a molti più negozi di ordinare e vendere questa incredibile storia che Geoff e Jason hanno creato“.

E voi, cosa vi aspettate da questa saga?