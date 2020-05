Battlestar Galactica, il reboot trova il suo showrunner

La serie oroginale è andata in onda su ABC solo per una stagione nel 1978-1979. Ecco tutti i nuovi dettagli sul reboot in arrivo

Il creatore di Mr. Robot, Sam Esmail, farà ancora parte della prossima reimmaginazione di Battlestar Galactica da parte di Peacock, tuttavia non sarà la principale forza creativa. Quel lavoro andrà a Michael Lesslie, noto soprattutto per il suo lavoro nello show di AMC The Little Drummer Girl e per la sua sceneggiatura per il film Assassin’s Creed. Starà a lui il compito di creare, scrivere e produrre lo spettacolo. Il regista, attraverso deadline, ha espresso tutta la soddisfazione per il ruolo affidatogli. “Sono molto entusiasta di assistere a questo spettacolo iconico e di ispirazione”, ha ammesso. Per poi aggiungere: “Come devoto per tutta la vita, so che le possibilità del mondo di Battlestar Galactica sono infinite e che ogni iterazione ha innalzato il livello della narrativa fantascientifica epica e intelligente”.

Una grande opportunità per Michael Lesslie, che continua: “I team di Esmail Corp, UCP e Peacock non sono secondi a nessuno, e so già che onoreremo la serie di Glen A. Larson e Ronald D Moore e spezzeremo nuovi confini con la nostra visione”. La dichiarazione di Lesslie è in linea con i commenti di Esmail dello scorso anno, in cui si afferma che la serie rappresenterà una nuova storia “all’interno della mitologia pur rimanendo fedele allo spirito di Battlestar”.

La serie originale è stata creata da Glen A. Larson

Universal di NBCUni ha prodotto la serie originale Battlestar Galactica creata da Glen A. Larson per ABC. La serie è andata in onda su ABC solo per una stagione nel 1978-1979 con Richard Hatch, Dirk Benedict e Lorne Greene nei panni del comandante Adama. È seguito un sequel di breve durata, 10 episodi, nel 1980. Successivamente ha generato diverse serie di libri e fumetti, un gioco da tavolo e un videogioco. La serie ha ricevuto acclamazione da parte dei critici, ottenendo un Peabody Award nel 2005 e un Program of the Year Award da parte della Television Critics Association, così come numerose nomination agli Emmy per la sceneggiatura e la regia.