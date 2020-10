Battlestar Galactica: Simon Kinberg lavorerà a un nuovo film

Battlestar Galactica è diventato una parte amata del lessico fantascientifico e ora sembra che sia finalmente destinato al grande schermo. The Hollywood Reporter ha confermato che Simon Kinberg di X-Men: Dark Phoenix scriverà e produrrà un film di Battlestar Galactica, che è già in sviluppo alla Universal da diversi anni. Dylan Clark, che è stato coinvolto nel progetto alla Universal, fungerà anche da produttore. “Battlestar Galactica è uno del Sacro Graal della fantascienza, e non potrei essere più entusiasta di portare qualcosa di nuovo al franchise, onorando ciò che lo ha reso così iconico e duraturo”, ha detto Kinberg. “Sono così grato che Dylan e i miei partner alla Universal si siano fidati di me con questo incredibile universo.”

Il franchise ha ottenuto due film per la televisione

Il franchise ha avuto inizio come serie televisiva nel 1978 ed è stato aggiunto o riavviato più volte nei decenni successivi. In particolare nel reboot di SYFY andato in onda dal 2004 al 2009. Mentre il franchise ha guadagnato due film per la televisione – episodi della serie sono stati rilasciati nelle sale – deve ancora ottenere un’estensione cinematografica adeguata. Jay Polidoro, vicepresidente senior della produzione di Universal, e il direttore dello sviluppo Lexi Barta supervisioneranno entrambi il progetto per Universal.

Simon Kinberg è meglio conosciuto per i suoi anni di lavoro nella produzione del franchise di film X-Men della Fox, culminato con la sua regia lo scorso anno di X-Men: Dark Phoenix. Sta anche scrivendo, dirigendo e producendo il film di spionaggio femminile di prossima uscita The 355, con Jessica Chastain e Lupita Nyong’o. Per quanto riguarda la televisione, ha anche lavorato a Star Wars Rebels, The Gifted, Legion e CBS All Access ‘The Twilight Zone. Questa è solo l’ultima estensione di Battlestar Galactica attualmente in fase di sviluppo. Il creatore di Mr.Robot Sam Esmail che produrrà un reboot televisivo per il servizio di streaming Peacock. La serie sarà presentata da Michael Lesslie, il cui lavoro include Assassin’s Creed e The Little Drummer Girl.