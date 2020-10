Batwoman: nuove immagini ufficiali della protagonista

The CW ha rivelato le prime immagini di Javicia Leslie che indossa un mantello e un cappuccio completamente rinnovati per Batwoman. Nei panni del personaggio di Ryan Wilder, la Leslie sta assumendo il ruolo della protagonista Kate Kane di Ruby Rose per la stagione 2, che vedrà una riprogettazione completa del costume di Batwoman, debuttando nell’episodio 3.

Caroline Dries parla del nuovo costume

Ecco cosa ha detto la showrunner Caroline Dries: “Il viaggio di Ryan inizia da un luogo di ‘Cosa può fare questo costume per me?’ Per poi aggiungere: “Ma non passa molto tempo prima che si renda conto del potere del suo simbolo e di cosa può fare per tutti gli altri a Gotham City. Mentre Ryan abbraccia tutto ciò che la rende speciale, indossa l’abito per adattarla fisicamente e figurativamente”. Quindi: “Ciò significava creare un nuovo design del corpo e un nuovo cappuccio che era innegabilmente un’affermazione che urlava “potente”. Maya Mani mi ha inviato i suoi disegni e l’ho adorato”.

Caroline Dries ha poi aggiunto: “La parrucca era qualcosa che non abbiamo mai perfezionato nella prima stagione e Janice Workman l’ha schiacciata con questa nuova versione. Javicia e io abbiamo visto vari prototipi di stili e ombretti rossi, e a un certo punto stavamo scambiando le nostre versioni scarabocchiate da iPad”. Una scelta che: “Janice lo ha tradotto in quello che stiamo guardando ora. Quando lo vedo, sorrido. Mi fa sentire ispirata”.

La stessa Leslie ha aggiunto: “Adoro il fatto che Ryan stia diventando la sua Batwoman: è il suo stile è il suo momento! È stato un onore poter collaborare con Caroline e Maya”. Per poi concludere: “Sentivo che era importante che gli spettatori potessero capire dalla silhouette che Batwoman era una ragazza nera. Con l’abito aderente e il bellissimo afro, l’abbiamo decisamente inchiodato!”

Un altro famoso cattivo di Gotham City si sta dirigendo verso The CW per la seconda stagione di Batwoman. Questa volta, è l’assassino Victor Zsasz che debutterà nell’Arrowverse, interpretato da un attore che è già apparso nel regno della televisione DC. Secondo EW, Alex Morf è stato scelto come guest star nel ruolo di Victor Zsasz nella seconda stagione di Batwoman.