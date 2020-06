Batwoman è Kate Kane, i fan contro il cambio di protagonista

Per i fan di Batwoman le ultime settimane sono state un giro sulle montagne russe viste le continue notizie sul personaggio centrale dello show Kate Kane. A maggio i fan sono rimasti sbalorditi quando è stato annunciato che la star della serie Ruby Rose ha deciso di abbandonare la serie. Inizialmente era stato deciso di sostituire semplicemente l’attrice, ma la settimana scorsa si è parlato di casting e di un cambio di protagonista. Ciò è stato confermato dallo showrunner Caroline Dries e ora, i fan della serie, sono letteralmente esplosi. Attraverso i social media è stata lanciata la campagna #KateKaneIsBatwoman per spingere la produzione a rivedere la decisione.

Ruby Rose spiega la sua decisione

Ruby Rose, dopo aver annunciato il suo addio a Batwoman, ha parlato per la prima volta della sua decisione attraverso un post su Instagram. “Grazie a tutti per avermi accompagnata in questo viaggio. – ha esordito l’attrice – Se dovessi taggare tutti il post sarebbe pieno di nomi, ma voglio ringraziare il cast, tutta la squadra, i produttori e lo studio”. La Rose ha continuato: “Non è stata una decisione facile, ma c’è chi sa i miei motivi. Voglio citare tutte le persone coinvolte e far capire quanto la serie è stata importante per la TV e la nostra comunità”. Resta un messaggio criptico: “Ho scelto di non dire nulla fino a questo momento, ma sappiate che vi adoro tutti quanti. Sono sicura che la prossima stagione sarà fantastica”.

Ruby Rose ha fatto il suo debutto con Arrowverse nel ruolo di Kate Kane, alias Batwoman, nel crossover 2018 “Elseworlds”. In seguito, ha continuato a condurre la sua serie in Batwoman, rendendola il primo supereroe LGBTQ a ottenere uno spettacolo televisivo da solista. È apparsa anche nel crossover di cinque spettacoli “Crisis on Infinite Earths”, in cui è diventata il Paragon of Courage e ha contribuito a riavviare il multiverso. In particolare, Rose ha subito un infortunio mentre eseguiva un’acrobazia che l’ha quasi lasciata paralizzata durante il suo periodo nella serie.