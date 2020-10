Batwoman: nella serie sbarca anche Victor Zsasz

Alex Morf è stato scelto come attore per interpretare il personaggio

Un altro famoso cattivo di Gotham City si sta dirigendo verso The CW per la seconda stagione di Batwoman. Questa volta, è l’assassino Victor Zsasz che debutterà nell’Arrowverse, interpretato da un attore che è già apparso nel regno della televisione DC. Secondo EW, Alex Morf è stato scelto come guest star nel ruolo di Victor Zsasz nella seconda stagione di Batwoman. La descrizione ufficiale della sua interpretazione del personaggio dice che è ″un carismatico, abile killer con un’energia elevata e imprevedibile. Incide con orgoglio dei segni sulla sua pelle per ogni vittima che uccide”.

Zsasz è stato interpretato da Chris Messina in Birds of Prey

Alex Morf ha interpretato un leader di una banda di nome Sykes nell’ultima stagione di Gotham. La serie aveva la sua versione di Victor Zsasz, interpretato dall’attore nominato agli Emmy Anthony Carrigan. Zsasz è stato interpretato da Chris Messina in Birds of Prey di quest’anno. Ci saranno molti cambiamenti in arrivo su Batwoman nella stagione 2, principalmente la stella dietro il mantello e il cappuccio. Victor Zsasz è quindi pronto ad entrare in Batwoman.

La star di “Batwoman” Javicia Leslie ha svelato un primo sguardo al nuovo eroe di Gotham, Ryan Wilder. L’attrice ha pubblicato un’immagine tramite Instagram in cui è vestita con il mantello e il cappuccio. “Attenta, Gotham. Sono vestita e pronta a cominciare”, ha scritto Leslie nella didascalia. “Gusto il tempo che Ryan Wilder dia il suo tocco al Batcostume”. Javicia Leslie interpreterà un nuovo personaggio della serie CW, descritto come simpatico, goffo e selvaggio. Non è per niente come colei che l’ha preceduta, Kate Kane, precedentemente interpretata da Ruby Rose. “Sono estremamente orgogliosa di essere la prima attrice nera a interpretare il ruolo iconico di Batwoman in televisione, e come donna bisessuale, sono onorata di partecipare a questo spettacolo rivoluzionario che è stato un pioniere per la comunità LGBTQ +”, ha detto Leslie prima di interpretare Ryan.