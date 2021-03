Beavis and Butt-Head: in arrivo un nuovo film!

Lo spettacolo è stato un successo in passato per MTV che ha trasmesso oltre 200 episodi

Due dei più famigerati fannulloni adolescenti degli anni ’90 sono pronti a tornare in un altro lungometraggio in stile 21° secolo: stiamo parlando di Beavis and Butt-Head. “Beavis e Butt-Head stanno girando un lungometraggio per Paramount +“, ha twittato Comedy Central Wednesday. Un video promozionale allegato mostra i due personaggi seduti sul divano, che non fissano la loro solita sfilza di video musicali heavy metal, ma una telecamera che cerca di facilitare le frequenti sfide di un moderno incontro Zoom. “Quindi stiamo facendo un film”, annuncia Butt-Head nel video. “E sarà su Paramount+”, aggiunge Beavis. “Hai detto ‘monta’”, ribatte tipicamente Butt-Head.

Lo show è stato trasmesso per la prima volta nel 1992 su MTV

Sì, i due adolescenti stanno per tornare e lo faranno come parte del servizio di streaming di Paramount+. Il servizio include il già lanciato CBS All Access, nonché i pilastri della televisione via cavo Comedy Central, Nickelodeon, BET e MTV, tra gli altri canali. Creati da Mike Judge, Beavis e Butt-Head sono stati trasmessi per la prima volta nel 1992 sulla vetrina animata di MTV Liquid Television, prima di essere scelti come serie in corso dalla rete l’anno successivo. La serie vede il duo che si mette nei guai tra le lodi o le critiche a vari video musicali. Lo spettacolo è stato un successo per MTV, trasmettendo oltre 200 episodi nel corso di quattro anni e sette stagioni.

Nel 1996, il primo lungometraggio di Judge con i personaggi, Beavis e Butt-Head Do America, è stato presentato in anteprima nelle sale. Il franchise è rimasto inattivo fino al 2011, quando MTV ha resuscitato la serie per l’ottava e ultima stagione. Beavis e Butt-Head, insieme a Patrick Stewart e molte altre star di vari spettacoli che andranno in onda su Paramount +, sono apparsi in una serie di pubblicità del Super Bowl che promuovevano il nuovo servizio. Non sono stati forniti altri dettagli sul nuovo film. Paramount + verrà lanciato giovedì 4 marzo.