Beavis & Butt-head: in arrivo un revival

Beavis & Butt-Head tornerà sugli schermi con una versione che re-immagina la serie animata di culto lanciata nel 1993 da MTV. Le due nuove stagioni sono state ordinate da Comedy Central. Mike Judge, l’ideatore dell’originale Beavis & Butt-Head, scriverà e produrrà la nuova serie. Inoltre manterrà il ruolo di doppiatore dei due protagonisti che le danno il nome. Stando alle prime anticipazioni, i due adolescenti si adatteranno al mondo della nuova Generazione Z. Lo show quindi continuerà ad affrontare tematiche sociali, tendenze e altro ancora.

Il presidente della divisione entertainment di ViacomCBS Chris McCarthy ha rilasciato alcuni commenti in un comunicato. “Siamo entusiasti di lavorare nuovamente con Mike Judge e con lo straordinario team di 3 Arts mentre arricchiamo l’offerta di serie animate per un pubblico adulto a Comedy Central”. Per poi aggiungere: “Beavis e Butt-Head sono stati la voce distintiva di una generazione e non vediamo l’ora di vederli navigare nelle insidiose acque di un mondo a pochi anni luce dal loro”. Judge ha poi commentato: “Sembra il momento giusto per tornare a fare gli stupidi”.

Lo show è stato trasmesso per la prima volta nel 1993

Beavis & Butt-head è una sitcom animata statunitense ideata da Mike Judge e trasmessa per la prima volta negli Stati Uniti d’America da MTV dall’8 aprile 1993 al 28 novembre 1997. Il 27 ottobre 2011, dopo quasi quattordici anni, la trasmissione della serie è stata ripresa con nuovi episodi fino al 29 dicembre dello stesso anno; per l’occasione MTV Italia rinominò il cartone animato in “Beavis and Butt-Head: Il ritorno”. Nel 1996 fu anche realizzato un film, intitolato Beavis & Butt-Head alla conquista dell’America. L’autore, per creare i due protagonisti, si sarebbe ispirato a due suoi amici di gioventù conosciuti in Texas, dalle caratteristiche simili. Nel 1996 è uscito nei cinema il film inerente alla serie, Beavis & Butt-Head alla conquista dell’America, che racconta dei due protagonisti in giro per l’America alla ricerca del loro televisore rubato.