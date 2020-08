Ben Affleck sarà nuovamente Batman in The Flash

Il ritratto di Batman di Ben Affleck in Batman v Superman: Dawn of Justice è stato molto elogiato, nonostante il film abbia ricevuto recensioni negative da parte della critica, che l’ha addirittura appellato come il ‘più comico che si sia mai visto sullo schermo’. Ben Affleck è poi tornato nei panni del Cavaliere oscuro anche nella Justice League del 2017, seppur con un nuovo tono. Stavolta è stato accolto con feedback negativo dai fan che hanno apprezzato di più la prima versione. Il dramma dietro le quinte di JL, la negatività associata a BVS e l’incapacità di far decollare la sua versione del protagonista alla fine hanno portato Affleck ad abbandonare il ruolo. Ora, secondo fonti quali Deadline, THR e Vanity Fair, l’attore è pronto a fare ritorno come Batman nel film The Flash, che vedrà anche il ritorno di Michael Keaton.

Il ritorno inaspettato di Ben Affleck: i dettagli

Come riporta Deadline, le fonti hanno confermato che Ben Affleck tornerà nei panni di Batman nel prossimo film di The Flash della Warner Bros. Sarà un cameo: Affleck interpreterà il Cavaliere Oscuro accanto al Batman di Michael Keaton del film di Tim Burton del 1989. Dal regista di Flash Andy Muschietti viene definita una parte “sostanziale”. È sicuramente uno sviluppo interessante e inaspettato, ma Zack Snyder e ATT (proprietari della Warner Bros.) hanno effettivamente puntato sul ritorno dell’attore.

In primis il regista Andy Muschietti ha pensato che il ritorno fosse importante: “È una parte molto sostanziale dell’impatto emotivo del film. L’interazione e la relazione tra Barry e Wayne di Affleck porterà un livello emotivo che non abbiamo mai visto prima”, ha detto Muschietti a Vanity Fair. “È il film di Barry, è la storia di Barry, ma i loro personaggi sono più imparentati di quanto pensiamo. Entrambi hanno perso la madre per omicidio, e questo è uno dei vasi emotivi del film. È qui che entra in gioco Affleck Batman”.