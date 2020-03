Ben Stiller nega di avere un cameo in Fast & Furious 9

L’attore Ben Stiller ha smentito i rumors che parlavano di un suo cameo in Fast & Furious 9. Attraverso un tweet, l’attore ha infatti dichiarato: “La voce su Fast and Furios non è affatto vera, purtroppo. Auguro ogni bene al franchising”. Una smentita secca, dunque, da parte del noto attore, che pare eliminare ogni possibilità di vederlo nello show.

Eppure il portale cinemabland ha cercato spiegazioni in merito alla diffusione del rumor che ha visto protagonistai Ben Stiller. Da dove è arrivata la voce di una sua possibile partecipazione alla pellicola? È possibile ci siano state discussioni con l’attore su un ruolo che a un certo punto non è stato accettato. Ma anche che qualcuno abbia frainteso IMDb e abbia pensato che il suo ruolo di Mr. Furious in Mystery Men fosse in realtà una parte in un film di Fast & Furious. Forse si è trattato di uno scherzo del primo di aprile che è stato accidentalmente pubblicato il giorno bisestile da qualcuno che non capisce come funzionano i calendari, opta ancora il sito. O forse il tutto è stato completamente inventato.

Fast & Furious 9 uscirà nelle sale italiane il 21 Maggio 2020



Ricordiamo che Fast & Furious 9 – The Fast Saga , noto anche come Fast & Furious 9, è un film del 2020 diretto da Justin Lin. La pellicola è il nono capitolo della serie Fast and Furious, sequel di Fast & Furious 8. Dopo gli eventi del precedente capitolo, Dom e la sua squadra dovranno girare il mondo per sventare i piani di Cipher, alleatasi con Jakob Toretto, fratello di Dom e Mia. Questa volta Dom potrà contare sul ritorno di Han, creduto morto. La pellicola, inizialmente fissata per il 19 aprile 2019, verrà distribuita nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 22 maggio 2020 ed in quelle italiane dal giorno prima.