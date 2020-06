Beyoncé potrebbe avere una parte in un film Marvel!

La Disney avrebbe deciso di siglare un contratto dalla cifra monstre con Beyoncé. Secondo il “The Sun”, la cantante e attrice sarebbe pronta ad accettare un accordo da ben 100 milioni di dollari che la coinvolgerebbe in futuro in ben tre film. Il primo potrebbe essere legato all’universo Marvel. Beyonce potrebbe infatti occuparsi della colonna sonora dell’attesissimo “Black Panther 2”. Non sarebbe la prima volta visto che ha già prestato la voce a Nala nel live-action de “Il Re Leone”, prendendo parte alla colonna sonora. La pellicola ha incassato oltre 870 milioni di euro in tutto il mondo. Al momento non c’è ancora l’ufficialità, ma sembra che la Disney punti a coinvolgerla anche in alcuni documentari di prossima uscita.

Intanto Matt Donnelly di Variety ha smentito la voce di Beyoncé Black Panther 2 attraverso un tweet. Queste le sue parole: “Nonostante l’eccitazione travolgente per la prospettiva, le fonti mi dicono che non esiste un accordo cinematografico Disney per Beyonce, e lei non contribuirà alla colonna sonora di #BlackPanther2”.

Despite overwhelming excitement at the prospect, sources tell me there is no big Disney film deal for Beyonce, and she will not contrib to the soundtrack for #BlackPanther2. As a self-professed proud member of the Disney family, it's likely she'll work w them again at some point. — Matt Donnelly (@MattDonnelly) June 10, 2020

L’uscita di Black Panther 2 è prevista per maggio 2022

Black Panther 2 potrebbe entrare in produzione con l’inizio delle riprese a marzo 2021. La Marvel ha confermato ufficialmente Black Panther 2 al San Diego Comic-Con 2019, per un’uscita prevista nel maggio 2022. Ryan Coogler tornerà a scrivere e dirigere. Il protagonista dello show è basato sul personaggio di Pantera Nera della Marvel Comics. Il primo capitolo, scritto da Coogler e Joe Robert Cole, è interpretato da Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman. Oltre a Daniel Kaluuya, Letitia Wright, Winston Duke, Angela Bassett, Forest Whitaker e Andy Serkis.

In Black Panther, Pantera Nera deve affrontare un vecchio nemico che ha messo in discussione la sua leadership e minaccia la stabilità del Wakanda. Il film ha ottenuto un notevole successo di critica e pubblico, stabilendo vari record di incassi e venendo candidato a svariati premi cinematografici, tra i quali l’Oscar al miglior film, diventando il primo film di supereroi a ricevere questa candidatura.