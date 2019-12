Bill and Ted Face The Music: nuove immagini dal film

Gli attori Keanu Reeves e Alex Winter sono pronti per tornare a farsi strada nei nostri cuori con un po’ di sana nostalgia in occasione del nuovo film Bill and Ted Face The Music. Due giorni fa, martedì 17 dicembre, sono state condivise le tre prime foto ufficiali.

Con la regia di Dean Parisot, autore di Fast Food (1998), Dick & Jane – Operazione furto (2005) e Red 2 (2013), Bill and Ted Face The Music vedrà il ritorno dei due attori nei rispettivi ruoli iconici: Keanu Reeves impersonerà Theodore Logan, e Alex Winter reciterà nei panni di William Preston.

I due migliori amici nel nuovo capitolo del franchise comedy sci-fy si imbarcheranno in un’avventura che li porterà un’altra volta a viaggiare nel tempo. In questo, saranno coadiuvati dalle due figlie impersonate dalle attrici Samara Weaving e Brigette Lundy-Paine. Nel corso delle peripezie, i due si imbatteranno in diversi personaggi storici e leggende del mondo della musica.

Il nuovo film uscirà a ventinove anni di distanza da Bill and Ted’s Bogus Journey (regia di Pete Hewitt, 1991), a sua volta sequel di Bill and Ted’s Excellent Adventure (regia di Stephen Herek, 1989). Oltre capitoli cinematografici negli anni novanta sono andate in onda anche due serie televisive, entrambe intitolate Bill and Ted’s Excellent Adventures. La prima, d’animazione, venne prodotta da Hanna-Barbera; la seconda, invece, era sviluppata in live action: Bill e Ted erano rispettivamente impersonati dagli attori Evan Richards e Christopher Kennedy.

Nelle foto possiamo inoltre notare il ritorno di Death, interpretato dall’attore William Sadler (Le ali della libertà, Il miglio verde). Nell’ultima, invece, l’ultimo arrivato nel cast, Kid Cudi, nome d’arte del rapper Scott Mescudi.

Bill and Ted Face The Music, scritto da Ed Solomon e Chris Matheson, e prodotto da Scott Kroopf, Alex Lebovici, e Steve Ponce, debutterà nei cinema degli Stati Uniti e della Gran Bretagna il 21 agosto 2020.